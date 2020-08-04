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Метро на Виноградар буде з "родзинкою": газон на даху і скляні панелі

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 10:58
Метро на Виноградар буде з "родзинкою": газон на даху і скляні панелі
Будівництво метро на Виноградар у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві продовжують будівництво двох станцій метро на Виноградар

Метро на Виноградар обіцяють відкрити в грудні 2021 року. Будівництво двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - просувається, незважаючи на карантин і проблеми з бюджетом.

У КМДА запевняють, що проблеми не торкнуться двох станцій на Виноградар. А нещодавно відео з активною фазою будівництва опублікували на сторінці відомства в YouTube.

У "Київметробуді" розповіли, що зараз будівельники займаються зміцненням котловану з боку примикання до конструкції тунелів вестибюля майбутньої станції "Мостицька". Також забетонована чергова частина перекриттів внутрішніх приміщень. Також в компанії показали, як будуть виглядати майбутні станції.

Цікаво, що оформлення нових станцій буде з "родзинкою". Так, на "Мостицькій" на даху хочуть зробити газон, а на "Проспекті Правди" планують використовувати жовті металеві панелі, а також скляні панелі, що вперше буде застосовано в київському метро.

Метро на Виноградар буде з &quot;родзинкою&quot;: газон на даху і скляні панеліМетро на Виноградар буде з &quot;родзинкою&quot;: газон на даху і скляні панеліМетро на Виноградар буде з &quot;родзинкою&quot;: газон на даху і скляні панелі

Так буде виглядати метро "Мостицька" (фото: metrobud.kiev.ua)

На Виноградар планують побудувати чотири станції від кінцевої "Сирець". Крім "Мостицькій" і "Проспекту Правди" гілку хочуть продовжити станціями "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка", а також електродепо.

Станцію "Виноградар" планують прикрасити незвичайними світильниками, а на "Вулиці Маршала Гречка" зробити рельєфну стелю.

Метро на Виноградар буде з &quot;родзинкою&quot;: газон на даху і скляні панелі

Так буде виглядати метро "Проспект Правди" (фото: metrobud.kiev.ua)

Нагадаємо, що останньою "великим метробудівництвом" була лінія на Теремки. З 2010 по 2013 було відкрито шість станцій, що стали продовженням Оболонсько-Теремковскої "синьої гілки": "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".

А от першою гілкою стала "червона". Її відкрили в 1960-му році - від Дніпра до Вокзальної - п'ять станцій. Шосту - Театральну - додали в 1987 році.

Зазначимо, що в генплані Києва значиться, що в найближчі 7 років має з'явитися 16,4 км ліній метро, а також 14 станцій.

Раніше ми писали, що у метро Києва нарешті запустили 4G. Стало відомо, на яких станціях доступний інтернет.

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