Метро на Троєщину - є: так могла виглядати київська підземка в СРСР (фото)

Метро Києва з лінією на Троєщину (колаж: РБК-Україна)

У мережі з'явилися схеми київського метрополітену часів СРСР. На них видно, де планувалися відкривати нові станції метро. При цьому на даних схемах зазначено також метро на Троєщину.

У 1980 році з'явилася схема розвитку метрополітену в XI-XIV п'ятирічках. На ній вперше з'являється Подільсько-Воскресенська лінія, яку спочатку планували прокласти через "Червону площу" ("Контрактову площу"). Потім лінію хотіли провести через станцію "Тараса Шевченка". Про це повідомляє Олег Тоцький в Live Journal.

Цікаво, що єдина з "перспективних" ділянок яка була здана майже в строк - станції "Крамського" і "Проспект Палладіна" ("Житомирська" і "Академмістечко"). До "Біличі", як і до "Биківні" і Троєщини (станція "Воскресенська") метро не дійшло і до цього дня.

Схема київського метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

У 1981 році з'явилася схема перспективної мережі метрополітену. На ній Подільсько-Воскресенська лінія повинна була закінчуватися на Лісовому масиві. Станція "Ленінська" вказана як "Вулиця Леніна". На карті також видно, що на Троєщині планували зробити депо.

Схема київського метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

У 1984 році була схема київського метрополітену, на якій вказувалося п'ять ліній.

Схема київського метро (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема 1985 р. з буклету "Київському метрополітену 25" (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема 1998 року (фото: tov-tob.livejournal.com)

Офіційна схема 2000-2003 рр. (фото: tov-tob.livejournal.com)

Офіційна схема 2005 р. У цьому дизайні вона проіснувала до 2010 р. (фото: tov-tob.livejournal.com)

Схема перспективного розвитку метрополітену 2005 року (фото: tov-tob.livejournal.com)

Нагадаємо, у київському метрополітені розгорівся гучний скандал через станцію метро "Печерська".

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