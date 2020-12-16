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З метро на Виноградар проблеми: будівництво може затягнутися

Київ, Середа 16 грудня 2020 19:32
З метро на Виноградар проблеми: будівництво може затягнутися
Будівництво метро на Виноградар у Києві може затягнутися (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Через пандемію коронавірусу з'явилися обмеження в імпорті та експорті багатьох країн. Також стало неможливим отримання обладнання та техніки, без яких роботи з будівництва столичного метро на Виноградар не можуть продовжуватися.

У середу, 16 грудня, Кабінет Міністрів прийняв постанову про можливості виплати субпідрядникам 95% вартості робіт за контрактом на 34 місяців замість 24 місяців. Про це повідомляє "Економічна правда".

Раніше передбачалося, що замовники можуть виплачувати аванс в розмірі до 95% вартості зазначених робіт за договором на строк не менше 24 місяців. Планувалося, що роботи будуть закінчені до кінця 2021 року.

В кінці листопада 2020 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що на хід робіт з будівництва метро на Виноградар не вплинуть жодні форс-мажори, і відкриття двох нових станцій метрополітену на Сирецько-Печерській лінії відбудеться в заплановані терміни.

На той період роботи з будівництва відбувалися на всіх шести будмайданчиках. Робочі перенесли тепломережі, і вже виносили інженерні мережі, з-під ділянок будівництва.

Раніше повідомлялося, що оформлення нових станцій метро буде з "родзинкою". На "Мостицькій" на даху зроблять газон, а на "Проспекті Правди" будуть встановлені скляні панелі.

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