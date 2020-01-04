Перестав боятися смерті: звільнений українець розповів, як росіяни вчать бойовиків катувати

З полону бойовиків в рамках обміну 29 грудня 2019 року був звільнений Олег Галазюк - викладач філософії з Тореза, який пережив тортури в катівнях "ДНРівців". Українця "засудили" у 16 років за матеріали, написані під псевдонімом для сайту Радіо "Свобода".

Терористи "закидали" Галазюку "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" та "екстремізм" за те, що він називав речі своїми іменами і називав ОРДЛО окупованою РФ територією України і писав "ДНР" в лапках.

Після звільнення колишній в'язень розповів про пережиті страшні тортури і наголосив, що навчали бойовиків "розколювати" людей і вибивати з них "правдиві" свідчення росіяни.

"Є такий об'єкт "Ізоляція" .Там є поліграф. На нього приїжджала спеціалістка-росіянка. Люди, які вчать, як катувати людей, - росіяни. Ви знаєте, що таке "тапик"? Це телефонний апарат польовий індукційний котушковий. Людині до язика, до геніталій, у ванну запихали ці електроди і "крутили" струмом. Почергово "тапік" - поліграф, поліграф - "тапік", - розповів Галазюк в інтерв'ю Радіо "Свобода".

Олег Галазюк у Торезі (Фото: social media)

Чоловік двічі був у полоні бойовиків. Перший раз був схоплений в 2014 році, і в захопленій будівлі СБУ на Щорса в Донецьку його "розстрілювали" (імітували розстріл).

"Я думав, що мене вже вб'ють. Я перестав боятися смерті. І тому мені "до лампочки". Я можу писати і не боятися смерті. І найголовніше, це я знав, що злочинці - це ті, хто мене затримав, що я тут не сидів і сидіти не маю намірів, я не визнавав жодних тюремних порядків. Я - вільна людина! І там я був вільною людиною. Я бігав, займався спортом, читав книжки, вивчив іспанську. За цей час я став лише сильнішим, мудрішим, розумніші", - розповів автор "Листів з окупованого Донбасу".

Вдруге Галазюк потрапив у полон 24 серпня 2017 року.

"Мене покликали у маріупольську Ялту, я мав там 7 днів відпочивати. Я думаю, що це була провокація, і вже всі про мене знали. Схопили на КПП Єленівка, при виїзді. Наділи мішок і відвезли назад в Торез. У Торезі є "МГБ" - це те, що раніше було СБУ, там працюють люди, які раніше працювали в СБУ. Серед них були мої учні, котрих я вчив у Торезькому філіалі Харківського інституту економіки і ринкових відносин. Вони впізнали мене, говорили: Олег Дмитрович, що ви тут забули? Тому ставлення до мене було більш-менш лояльне. Але я просидів з мішком на голові три доби. Три ночі не спав. Вони включили "Квартал 95", дивилися і сміялися, а я сидів, прикутий кайданками до батареї з мішком на голові.​ Начальник цього СІЗО зараз став першим заступником "міністра" "МГБ ДНР". Його донька поступила на бюджет на підконтрольну територію України", - розповів він.

Фото: скрін facebook.com/vakhtang.kipiani

"Я вів щоденник. Один-єдиний збережений, у мене було 6 або 7 зошитів. Щодня о шостій ранку на окупованій "ДНР" території звучить гімн Росії. Я співав у вікно на весь внутрішній двір гімн України. А потім перевів його іспанською", - згадує Галазюк.

Відео: Олег Галазюк розповів про полон бойовиків

Фото: скрін facebook.com/butusov.yuriy