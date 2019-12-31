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Звільнені екс-беркутівці засвітилися на росТБ: ми не винні

STYLERВійна    31.12.2019 - 11:54
Звільнені екс-беркутівці засвітилися на росТБ: ми не винні
Екс-беркутівець Павло Аброськін (скрін: ростб)

Екс-беркутівці Аброськін і Зінченко на росТБ заявили, що не розстрілювали Небесну Сотню

Екс-беркутівці Павло Аброськін і Сергій Зінченко після обміну полоненими між Україною та так званими "Л/ДНР" 29 грудня з'явилися на росТБ. Україна видала п'ятьох екс-"беркутівців", фігурантів справи по розстрілам на Майдані під час Революції Гідності. Двоє з них вже встигли засвітитися на пропагандистському каналі Кремля і заявити про свою невинність.

Зінченка і Аброськіна привезли в Донецьк, де вони на камери журналістів росТБ розповіли про свою невинність і про те, як Україна "фабрикувала" проти них справи. Беркутівців показали в програмі новин пропагандистів "Росія 24".

Аброськін заявив, що співробітники тоді ще міліції під час Революції Гідності вогнепальну зброю не застосовували, лише те, що належить за "регламентом про міліцію" та дозволено.

"Вони (майданівці - Ред.) палили нас, стріляли з пневматичної зброї, стріляли з "Флоберта", - заявив колишній силовик.

Також на росТБ подали, як "сенсацію", розповідь силовиків про те, "як було все насправді".

Звільнені екс-беркутівці засвітилися на росТБ: ми не винні

Екс-беркутівці Сергій Зінченко і Павло Аброськін (скрін: ростб)

"Сам розстріл почався з 5.00 ранку. Стріляти почали по правоохоронцям. Вони спочатку вбили трьох, 39 вогнепальних поранень. Потім вбивають ще одного співробітника нашого, Колю Симисюка, і ранять ще нашого співробітника, Рому Панченка", - розповів Зінченко.

При цьому, за словами екс-силовиків, майданівці почали стріляти в правоохоронців з боку Київської філармонії.

Крім того, екс-"беркутівці" заявили, що слідство провели швидко, а експерти пізніше почали "підганяти все, що їм треба, під сторону обвинувачення". Вони заявляють, що продовжать брати участь у слідстві, щоб обілити свої імена, а "доказів їх невинності зібрано чимало".

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