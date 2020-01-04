Перестал бояться смерти: освобожденный украинец рассказал, как россияне учат боевиков пытать

Из плена боевиков в рамках обмена 29 декабря 2019 года был освобожден Олег Галазюк - преподаватель философии из Тореза, который пережил пытки в застенках "ДНРовцев". Украинца "приговорили" в 16 годам за материалы, написанные под псевдонимом для сайта Радио "Свобода".

Террористы "вменяли" Галазюку "разжигание межнациональной розни" и "экстремизм" за то, что он называл вещи своими именами и называл ОРДЛО оккупированной РФ территорией Украины и писал "ДНР" в кавычках.

После освобождения бывший узник рассказал о пережитых страшных пытках и подчеркнул, что обучали боевиков "раскалывать" людей и выбивать из них "признательные" показания россияне.

"Есть такой объект "Изоляция" .Там есть полиграф. На него приезжала специалистка-россиянка. Люди, которые учат, как пытать людей, - россияне. Вы знаете, что такое "тапик"? Это телефонный аппарат полевой индукционный катушечный. Человеку к языку, к гениталиям, в ванну запихивали эти электроды и "крутили" током. Поочередно "тапик" - полиграф, полиграф - "тапик", - рассказал Галазюк в интервью Радио "Свобода".

Олег Галазюк в Торезе (Фото: social media)

Мужчина дважды был в плену боевиков. Первый раз был схвачен в 2014 году, и в захваченном здании СБУ на Щорса в Донецке его "расстреливали" (имитировали расстрел).

"Я думал, что меня уже убьют. Я перестал бояться смерти. И поэтому мне "до лампочки". Я могу писать и не бояться смерти. И самое главное, это я знал, что преступники - это те, кто меня задержал, что я здесь не сидел и сидеть не имею намерений, я не признавал никаких тюремных порядков. Я - свободный человек! И там я был свободным человеком. Я бегал, занимался спортом, читал книги, изучал испанский. За это время я стал только сильнее, мудрее, умнее", - рассказал автор "Писем из оккупированного Донбасса".

Второй раз Галазюк попал в плен 24 августа 2017 года.

"Меня позвали в мариупольскую Ялту, я там должен был 7 дней отдыхать. Я думаю, что это была провокация, и уже все про меня знали. Схватили на КПП Оленевка, при выезде. Надели мешок и увезли обратно в Торез. В Торезе есть "МГБ" - это то, что раньше было СБУ, там работают люди, которые раньше работали в СБУ. Среди них были мои ученики, которых я учил в Торезском филиале Харьковского института экономики и рыночных отношений. Они узнали меня, говорили: Олег Дмитриевич, что вы здесь забыли? Поэтому отношение ко мне было более или менее лояльное. Но я просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове. Начальник этого СИЗО сейчас стал первым заместителем "министра" "МГБ ДНР". Его дочь поступила на бюджет на подконтрольную территорию Украины", - рассказал он.

Фото: скрин facebook.com/vakhtang.kipiani

"Я вел дневник. Один-единственный сохранившийся, у меня было таких 6 или 7 тетрадей. Ежедневно в шесть утра на оккупированной "ДНР" территории звучит гимн России. Я пел в окно на весь внутренний двор гимн Украины. А потом перевел его на испанском", - вспоминает Галазюк.

Видео: Олег Галазюк рассказал про плен боевиков

Фото: скрин facebook.com/butusov.yuriy