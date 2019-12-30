Звільнений військовий розповів про бійців, які залишилися в полоні: дуже сподівалися та чекали

Обмін полоненими 29 грудня (Фото: twitter.com/APUkraine)

В рамках обміну всього були звільнені 12 українських військових

Обмін полоненими на Донбасі 29 грудня відбувся за формулою 123 від Києва та 76 від бойовиків "Л/ДНР". Один із звільнених українців військовослужбовець ЗСУ Кім Дуванов розповів, як був схоплений окупантами та розкрив деталі обміну.

Боєць зазначив, що кілька його побратимів, з якими він потрапив у полон, досі залишаються в руках "ДНРівців". Про це передає ТСН.

Старший солдат Дуванов разом з іншими військовими був схоплений бойовиками на блок-посту під Донецьком, куди їх вантажівка випадково заїхала в травні цього року.

"Є такі, кого не відпустили. Дуже шкода, що так вийшло. Вони дуже сподівалися. Вони дуже чекали", - сказав колишній в'язень.

Також Дуванов розповів, що за три дні до обміну інші українці, які перебували в полоні довше за нього, дуже переживали і сподівалися, що їхні імена будуть у списках.

"Уявіть, коли останні три доби нас збирали. Уявіть, що відчували ті люди, які чекали на обмін, які просиділи там довше, ніж я. На них неможливо дивитися без сліз", - зізнався військовий.

Як розповіла дружина Дуванова, зараз її чоловіка чекає на обстеження в госпіталі.

Додамо, що начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук розповів про стан здоров'я українських військових, які повернулися додому після обміну полоненими 29 грудня і повідомив, що всі вони знаходяться в задовільному стані. Надалі всі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями і фахівцями медичної служби.

Нагадаємо, що навесні 2019 року вісім українських бійців ЗСУ 43 МПБ "Патріот" потрапили в полон на Донбасі близько Новотроїцького, коли вирішили скоротити маршрут до пункту постійної дислокації бригади, але заїхали не туди. Серед них був старший сержант Роман Беспалий. Бойовики в жовтні поширили новину про те, що він нібито повісився, бо не витримав тортур. Через місяць в листопаді окупанти передали тіло Беспалого - воно було дуже понівечене, нутрощі вилучені, на обличчі не було носа і губи.