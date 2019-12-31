Звільнений Україною терорист виступив перед росЗМІ: буду продовжувати (відео)

В рамках обміну полоненими Україна відпустила терориста Володимира Грубника (Фото: скріншот)

Організатор теракту в Одесі у вересні 2015-го Грубник розповів про намір шкодити Україні

Обмін полоненими на Донбасі 29 грудня був проведений за формулою 123 від української сторони та 76 від бойовиків "Л/ДНР". Один із засуджених терористів Володимир Грубник потрапив до списків та був виданий представникам ОРДЛО.

Лікар-хірург Одеської міськлікарні №11 у листопаді отримав термін 8 років позбавлення волі за підрив будівлі СБУ в Одесі у вересні 2015 року, і в рамках процедури обміну в грудні був звільнений з-під варти.

Грубник на КПВВ "Майорське" біля Горлівки розповів російським журналістам, що має намір і надалі шкодити Україні.

"Ми натхнені та готові до боротьби... Буду продовжувати боротьбу. Я мрію про звільнення всієї "новоросії"", - заявив він.

Співробітники росЗМІ з центральних федеральних каналів розпитували Грубника про плани, скільки він сидів та які були умови.

"4 роки 2 місяці, за неконвенційні військові дії проти "укро-нацистського режиму"... (Чим буду займатися) Вдома? Ну ось тепер це мій дім, з якого, я сподіваюся, почнеться рух у зворотному напрямку. Щоб зробити те, що ми не зробили в 2014 році. З різних причин", - розповів терорист.

Нагадаємо, що Грубник вже після теракту під час затримання 19 жовтня 2015-го намагався перекусити артерію працівникові Служби безпеки. Правоохоронці виявили на його секретній квартирі саморобний вибуховий пристрій.

Відео: Видані бойовикам сепаратисти розповіли росЗМІ про бажання шкодити Україні