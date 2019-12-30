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Вони повернулися до рідних: у мережі з'явилося зворушливе відео про обмін полоненими

STYLERЖиття    30.12.2019 - 23:09
Вони повернулися до рідних: у мережі з'явилося зворушливе відео про обмін полоненими
Обмін полоненими - фото (twitter.com/APUkraine)

У мережі з'явилося відео, яке присвячене поверненню українських полонених

Обмін полоненими на Донбасі пройшов у неділю, 29 грудня. Бойовики звільнили 76 українців, а натомість вони отримали 123 людини. Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook зворушливе відео повернення наших героїв.

Глава держави також зазначив, що буде пам'ятати кожен жест, кожен погляд з того дня.

Обмін полоненими (відео: facebook.com/zelenskiy95)

"Для нас всіх повернення наших - ні з чим не порівнянна радість", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що колишній бранець Олександр Данильченко розповів про тортури в "Л/ДНР". Він зазначив, що його затримали в Луганську в 2017 році через проукраїнську позицію.

Чоловік розповів, що він з другом був проти того беззаконня, яке влаштовували прихильники "ЛНР". Вони зв'язалися з друзями, які були на підконтрольній території Україні і почали діяти проти вищого керівництва бойовиків.

Звільнений луганчанин розповів, що коли його зловили, то взяли в полон, де били і катували. Пізніше відправили у в'язницю.

Раніше повідомлялося про те, що звільнення "беркутівців" викликало протести в Києві. Біля Лук'янівського СІЗО активісти влаштували барикади. Активісти зібралися, щоб не допустити їх вивезення. Люди заблокували дорогу сміттєвими баками і перевіряли автозаки.

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