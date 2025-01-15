Победительница "Холостяка" призналась, сколько детей хочет родить и усыновить
Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк" Инна Белень призналась, сколько детей хочет родить и усыновить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы ветерана Александра Терена.
Так, со слов Инны, она мечтает стать мамой троих детей, и одного из них планирует взять из детского дома.
Она отметила, что уже готова к этому как физически, так и морально, но для нее важно наличие партнера, с которым она сможет создать крепкую и счастливую семью.
"Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся, и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", - призналась волонтер.
Инна Белень ответила, когда хочет стать мамой (скриншот)
Также Белень добавила, что ей смешно читать комментарии о существовании контрактов на полгода или год, которые якобы обязывают оставаться вместе главного героя и победительницу после завершения проекта.
Блогерша подчеркнула, что если она поймет, что отношения с мужчиной не имеют будущего, она сразу разойдется, не тратя время зря.
"Если я пойму, что лодина не моя и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря, особенно когда время биологически против меня", - сказала Инна.
Решит ли она создать семью именно с Тереном, пока остается под вопросом. Недавно между ними возник конфликт из-за языкового вопроса, в котором Александр не поддержал свою партнершу, что глубоко ее расстроило.
Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)