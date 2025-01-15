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Победительница "Холостяка" призналась, сколько детей хочет родить и усыновить

Среда 15 января 2025 11:24
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Победительница "Холостяка" призналась, сколько детей хочет родить и усыновить Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк" Инна Белень призналась, сколько детей хочет родить и усыновить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы ветерана Александра Терена.

Так, со слов Инны, она мечтает стать мамой троих детей, и одного из них планирует взять из детского дома.

Она отметила, что уже готова к этому как физически, так и морально, но для нее важно наличие партнера, с которым она сможет создать крепкую и счастливую семью.

"Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся, и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", - призналась волонтер.

Победительница &quot;Холостяка&quot; призналась, сколько детей хочет родить и усыновить

Инна Белень ответила, когда хочет стать мамой (скриншот)

Также Белень добавила, что ей смешно читать комментарии о существовании контрактов на полгода или год, которые якобы обязывают оставаться вместе главного героя и победительницу после завершения проекта.

Блогерша подчеркнула, что если она поймет, что отношения с мужчиной не имеют будущего, она сразу разойдется, не тратя время зря.

"Если я пойму, что лодина не моя и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря, особенно когда время биологически против меня", - сказала Инна.

Решит ли она создать семью именно с Тереном, пока остается под вопросом. Недавно между ними возник конфликт из-за языкового вопроса, в котором Александр не поддержал свою партнершу, что глубоко ее расстроило.

Победительница &quot;Холостяка&quot; призналась, сколько детей хочет родить и усыновить

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

К слову, ранее звезда "Холостяка" рассекретила, сколько килограммов набрала за беременность.

Также Терен честно ответил, что между ним и Инной после публичного скандала.

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