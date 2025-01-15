Переможниця "Холостяка" зізналася, скільки дітей хоче народити і всиновити

Так, зі слів Інни, вона мріє стати мамою трьох дітей, і одного з них планує взяти з дитячого будинку.

Вона зазначила, що вже готова до цього як фізично, так і морально, але для неї важливим є наявність партнера, з яким вона зможе створити міцну і щасливу сім’ю.

"Фізично й морально я вже готова до цього, але для мене важливо, щоб поруч був чоловік, з яким я справді захочу створити сімʼю. Якщо всі пазли складуться, і я відчую себе щасливою та захищеною поруч із ним, тоді одразу готова до цієї прекрасної ролі", - зізналася волонтерка.

Інна Бєлєнь відповіла, коли хоче стати мамою (скріншот)

Також Бєлєнь додала, що їй смішно читати коментарі про існування контрактів на пів року чи рік, які нібито зобов'язують залишатися разом головного героя і переможницю після завершення проєкту.

Блогерка підкреслила, що якщо вона зрозуміє, що стосунки з чоловіком не мають майбутнього, вона відразу розійдеться, не витрачаючи час даремно.

"Якщо я зрозумію, що лодина не моя і немає перспектив, ми розійдемося саме в той момент, коли я це відчую. Я не звикла витрачати час даремно, особливо коли час біологічно проти мене", - сказала Інна.

Чи вирішить вона створити сім’ю саме з Тереном, поки залишається під питанням. Нещодавно між ними виник конфлікт через мовне питання, в якому Олександр не підтримав свою партнерку, що глибоко її засмутило.

Інна Бєлєнь і Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)