Вместе или нет? Терен честно ответил, что между ним и Инной после публичного скандала (видео)

Ветеран Александр Будько с позывным Терен впервые прокомментировал скандал, который возник вокруг интервью его избранницы Инны Белень . Пара, которая оставалась вместе после финала "Холостяка", публично ссорилась, а потому многих интересует, повлияло ли это на их дальнейшие отношения.

"Мы продолжаем наши отношения. Конечно, там есть, как и у всех, ссоры. Опять же, этот вопрос для меня принципиальный. Я его отстаиваю действительно очень давно и, как я уже писал у себя в соцсетях, у меня были ссоры из-за этого в прошлых отношениях. И поэтому для меня это действительно принципиально, здесь стоит вопрос не только о русском языке", - заявил Будько.

По словам ветерана, он никогда и никому не делает замечания относительно русского языка, если это не касается общения с представителями государственных учреждений. И сейчас, отметил Терен, у Инны есть широкое влияние на аудиторию, которая к ней лояльна. И она это якобы должна использовать для украинизации.

Терен высказался о ссоре с Инной (скриншот)

"Наоборот нужно, мне кажется, все делать для того, чтобы как можно быстрее и качественнее украинизировать все общество. Ну и опять же, я абсолютно ничего оскорбительного не сказал для Инны. Я не понимаю до конца, почему она так среагировала. Мы конечно об этом пообщаемся, но не совсем понятна реакция, обиды там или еще что-то", - отметил Александр.

Он добавил, что его посты в соцсетях были больше не к Белень, а к Демину. Терена возмутили слова интервьюера о войне и то, что она для него началась три года назад.

Инна и Терен (коллаж: РБК-Украина)

"Просто Инна для чего-то это еще подтвердила. В январе будет День защитников аэропорта Донецкого и мне хочется просто посмотреть. Возможно, пусть Слава встретится с родителями погибших и объяснит им, была ли это война, или это не была война... Это очень странная артикуляция", - сказал Будько.

По словам Терена, люди с большой аудиторией должны влиять на тех, кто колеблется. И поэтому, из-за своего "обостренного чувства справедливости и своей импульсивности", ветеран не сумел промолчать. Хотя он отметил, что комментировал это интервью "взвешенно".

"Я не мог промолчать и сказать, что меня все устраивает, потому что этот вопрос языковой я уже транслирую все время", - пояснил Александр.

Почему Терен и Инна поссорились

Напомним, в интервью Демину Белень отметила, что из-за языкового вопроса сейчас возникает немало скандалов. При этом девушка встала на защиту харьковчан, ведь не все они перешли на украинский.

Что написал Терен (скриншот)

Во время этого разговора Слава и Инна также проговорили, что не все украинцы могли понимать, что война длится не три года, а более 10. И это возмутило Терена. Он прокомментировал слова девушки и интервьюера в соцсетях, из-за чего некоторые юзеры начали критиковать его избранницу.

Реакция Инны (скриншот)

Сама Инна призналась, что эта ситуация для нее неприятна. Она не ожидала, что ей придется обсуждать такие вопросы не лично с избранником, а публично.

"Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает. И я желаю всем таких отношений, в которых вы способны решать все без привлечения посторонних людей", - говорила Белень.