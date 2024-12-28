Финалистка "Холостяка" честно сказала, что ее родители думают о Терене: "Это твой мужчина?"

Юстина Багай, которая покинула проект "Холостяк" в финале, успела познакомить родителей с главным героем реалити - ветераном Александром Тереном. А после церемонии роз, на которой девушка не получила цветок, ее мама и папа не были удивлены.

В интервью РБК-Украина Юстина призналась, что ее родители говорили о Терене и почему складывалось впечатление, что они не радовались ее участию в реалити.

После проекта, когда девушка вернулась домой, родители встречали ее с поезда. Они поддержали Юстину и говорили, что она "молодец". Впрочем, до этого они познакомились с Тереном, эту встречу показали в 8 выпуске.

Родители девушки были удивлены, когда услышали планы Юстины. Тогда она мечтала, что после победы на проекте поедет в Киев, хотя уже несколько лет учится за границей.

Юстина и Терен (фото: СТБ)

"Я всю жизнь свою сознательную кричала, что я хочу уехать, потому что я не хотела учиться в Украине, хотела жить за границей. И когда они услышали, что я хотела переехать в Киев - они просто не узнавали свою дочь. Я 10 лет кричу, говорит, что я хочу уехать, а на 11 прихожу с мужчиной и говорю, что хочу к нему в Киев - неудивительно, что они были удивлены", - пояснила Багай.

Юстина познакомила Терена с родителями (скриншот)

Она отметила, что Александр вызвал у ее семьи "двоякие чувства". Сестра Юстины сразу сказала, что та вернется домой после 8 выпуска. Она почувствовала, что в отношениях между девушкой и Тереном "что-то было не так".

Терен и Юста на "Холостяке" (фото: СТБ)

"Мама и папа тоже не сильно были удивлены, удивлена была только я. Они говорили, что невозможно раскрыть человека за полчаса диалога, из которых 10 минут ты пьешь воду. Это вот так, дословно. И это о том, что под камерами ты один человек, а без камеры - другой", - призналась Юстина.

"В общем, мои родители с восторгом рассказывали об Александре как о личности, потому что он очень сильный, уверенный, классный, им нравятся его ценности. "Но это твой мужчина, Юстина?" - так они мне говорили после проекта", - добавила она.