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Финалистка "Холостяка" честно сказала, что ее родители думают о Терене: "Это твой мужчина?"

Суббота 28 декабря 2024 17:24
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Финалистка "Холостяка" честно сказала, что ее родители думают о Терене: "Это твой мужчина?" Юстина Багай (фото: СТБ)
Автор: Полина Иваненко

Юстина Багай, которая покинула проект "Холостяк" в финале, успела познакомить родителей с главным героем реалити - ветераном Александром Тереном. А после церемонии роз, на которой девушка не получила цветок, ее мама и папа не были удивлены.

В интервью РБК-Украина Юстина призналась, что ее родители говорили о Терене и почему складывалось впечатление, что они не радовались ее участию в реалити.

После проекта, когда девушка вернулась домой, родители встречали ее с поезда. Они поддержали Юстину и говорили, что она "молодец". Впрочем, до этого они познакомились с Тереном, эту встречу показали в 8 выпуске.

Родители девушки были удивлены, когда услышали планы Юстины. Тогда она мечтала, что после победы на проекте поедет в Киев, хотя уже несколько лет учится за границей.

Финалистка &quot;Холостяка&quot; честно сказала, что ее родители думают о Терене: &quot;Это твой мужчина?&quot;

Юстина и Терен (фото: СТБ)

"Я всю жизнь свою сознательную кричала, что я хочу уехать, потому что я не хотела учиться в Украине, хотела жить за границей. И когда они услышали, что я хотела переехать в Киев - они просто не узнавали свою дочь. Я 10 лет кричу, говорит, что я хочу уехать, а на 11 прихожу с мужчиной и говорю, что хочу к нему в Киев - неудивительно, что они были удивлены", - пояснила Багай.

&quot;Холостяк-13&quot;: як минув 8 випуск, у якому Терен познайомився з батьками учасниць

Юстина познакомила Терена с родителями (скриншот)

Она отметила, что Александр вызвал у ее семьи "двоякие чувства". Сестра Юстины сразу сказала, что та вернется домой после 8 выпуска. Она почувствовала, что в отношениях между девушкой и Тереном "что-то было не так".

Финалистка &quot;Холостяка&quot; честно сказала, что ее родители думают о Терене: &quot;Это твой мужчина?&quot;

Терен и Юста на "Холостяке" (фото: СТБ)

"Мама и папа тоже не сильно были удивлены, удивлена была только я. Они говорили, что невозможно раскрыть человека за полчаса диалога, из которых 10 минут ты пьешь воду. Это вот так, дословно. И это о том, что под камерами ты один человек, а без камеры - другой", - призналась Юстина.

"В общем, мои родители с восторгом рассказывали об Александре как о личности, потому что он очень сильный, уверенный, классный, им нравятся его ценности. "Но это твой мужчина, Юстина?" - так они мне говорили после проекта", - добавила она.

К слову, ранее мы уже рассказывали, кто победил в 13 сезоне "Холостяка".

Кроме этого, узнайте, как Терен комментировал свое финальное решение и почему сделал именно такой выбор.

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