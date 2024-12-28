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Терен впервые прокомментировал финал "Холостяка" и удивил признанием: "Абсурдность"

Суббота 28 декабря 2024 19:06
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Терен впервые прокомментировал финал "Холостяка" и удивил признанием: "Абсурдность" Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Полина Иваненко

Главный герой романтического реалити "Холостяк", военный-ветеран Александр Терен, впервые высказался о финале проекта. Он выбрал Инну Белень и только сейчас высказался о собственном решении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Терена.

"Для меня проект завершился еще осенью, а для вас, дорогой зритель, только вчера. Могу сказать, что это был очень интересный опыт - будто сон воплотился в жизнь. Потому что все, что происходило тогда, казалось, случалось только со мной. А теперь вдруг все стало реальностью. В этом есть определенная абсурдность: то, что когда-то было реальным, теперь выглядит на экранах, как сон", - написал Терен.

Терен впервые прокомментировал финал &quot;Холостяка&quot; и удивил признанием: &quot;Абсурдность&quot;

Терен вышел на связь после финала "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Все вокруг начали проживать мою историю: кто-то радовался, кто-то ненавидел. Хотел бы я что-то изменить? Возможно, да. Определенные слова или действия я бы пересмотрел. Но изменило бы это что-то в моей жизни? Этот проект стал лакмусовой бумажкой для моего окружения и общества в целом. Насколько друзья готовы принять меня в такой роли? Насколько общество готово воспринимать новую реальность без того, чтобы отводить глаза или смущаться?" - добавил он.

Также Александр признал, что реалити могло его изменить. Он "пересмотрел свои ценности и отношение к другим людям", а еще "даже начал больше любить животных",

"Знаю, что впереди еще много всего. Времени останавливаться нет: проект завершен, но жизнь - нет. Живите и любите на полную, несмотря на все беды и невзгоды, потому что сегодня - это все, что у нас есть. Спасибо тебе, дорогой зритель, что эту часть истории мы проживали вместе. Твоя поддержка неоценима", - резюмировал Терен.

Терен впервые прокомментировал финал &quot;Холостяка&quot; и удивил признанием: &quot;Абсурдность&quot;

Терен прокомментировал решение в финале "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Реакция сети

Пост ветерана удивило некоторых комментаторов. Дело в том, что в нем Терен ничего не написал о любви и Инне - победительнице "Холостяка", которой он в финале подарил обручальное кольцо.

Юзеры пишут:

  • "Не розумію, чому немає жодного слова про Інну і спільного фото?"
  • "Шукав кохання і жодного слова про це навіть не написав, дуже дивно"
  • "Так ви досі разом з Інною?"
  • "Хотілося б почути декілька слів про почуття, а не просто проект …
    Дякую за сміливість, за вашу громадянську позицію, за захист"
  • "Від вашого допису віє розчаруванням... Сподіваюся, ви зможете дати ще один шанс собі в першу чергу, бути щирим зі своїм серцем".

К слову, ранее Юстина призналась, что ее родители говорили о Терене.

Кроме этого, победительница "Холостяка" ответила, что сказала Терену после окончания шоу.

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