Победительница Евровидения 2023 выступит на фестивале олигарха РФ. Туда пригласили и Ани Лорак

Победительница Евровидения 2012 и 2023 годов Loreen заявлена среди артистов, которые должны выступить на фестивале Dream Music Fest 2024 на берегу Каспийского моря. Его организует путинист Эмин Агаларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу независимого блога о Евровидении, работающем в Азербайджане.

Что известно

Так, в посте говорится, что Loreen в этом году будет развлекать зрителей на фестивале, однако сама исполнительница эту информацию пока не прокомментировала.

"Двукратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze", - говорится в посте.

Loreen может выступить на фестивале олигарха РФ (фото: instagram.com/songfestival.azerbaijan)

Отметим, что организатор мероприятия Эмин Агаларов молчит о войне, которую развязала РФ на территории Украины, а его отец, один из самых богатых людей России Арас Агаларов, выступает за пожизненное правление Путина.

К слову, на фестиваль в Баку сторонник российского президента пригласил также певицу Ани Лорак, которую представили как "русскую поп-диву".

Также заявлены следующие артисты: французская группа Gipsy Kings, канадский певец Дэвид Фостер, шведский певец Боссон и другие.

Заявленные на Dream Music Fest 2024 (фото: ticket.az/ru/events/concerts/dream-fest-2024)

Напомним, после победы на Евровидении 2024 Loreen признавалась в любви Украине.

Исполнительница рассказывала, что не раз была там, и ей больно видеть, что сейчас в этой стране происходит.