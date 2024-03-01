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Букмекеры обновили список фаворитов Евровидения 2024. Украина больше не лидер

Пятница 01 марта 2024 21:51
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Букмекеры обновили список фаворитов Евровидения 2024. Украина больше не лидер Букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На протяжении длительного времени представительницы Украины на Евровидении 2024, alyona alyona и Jerry Heil, удерживали лидирующие позиции в рейтинге букмекеров. Однако на сегодняшний день первое место прогнозируют Хорватии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.

Украина больше не лидер

Так, участник Евровидения 2024 от Хорватии стал новым фаворитом музыкального конкурса.

Как мы рассказывали ранее, представлять страну в Мальме будет 28-летний певец, известный как Baby Lasagna, с его песней "Rim Tim Tagi Dim".

Этот артист, настоящее имя которого Марко Пуришич, изначально был одним из четырех дублеров национального отбора, который должен был заменить кого-то из 24 финалистов в случае отказа от участия.

После того, как Baby Lasagna одержал победу в нацотборе, его место в рейтинге букмекеров поднялось на вторую строчку, а теперь он опережает предыдущих фаворитов alyona alyona и Jerry Heil.

Букмекеры обновили список фаворитов Евровидения 2024. Украина больше не лидер

Букмекеры обновили список фаворитов Евровидения 2024. Украина больше не лидер

Букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Представительницы Украины временно соскальзывают на второе место.

Напомним, в мае этого года состоится 68-й конкурс Евровидение, участие в котором примут представители 37 стран.

Мероприятие будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы Евровидения-2024 запланированы на 7 и 9 мая на стадионе Malmö Arena. Гранд-финал состоится 11 мая.

Недавно известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения.

Также MELOVIN объяснил, почему обвинил организаторов Нацотбора в фальсификации голосов.

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Евровидение Alyona Alyona Jerry Heil букмекер Хорватия
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