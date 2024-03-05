Переможниця Євробачення 2023 виступить на фестивалі олігарха РФ. Туди запросили і Ані Лорак

Переможниця Євробачення 2012 та 2023 років Loreen заявлена серед артистів, які мають виступити на фестивалі Dream Music Fest 2024 на березі Каспійського моря. Його організовує путініст Емін Агаларов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку незалежного блогу про Євробачення, що працює в Азербайджані.

Що відомо

Так, у дописі йдеться, що Loreen цьогоріч буде розважати глядачів на фестивалі, однак сама виконавиця цю інформацію поки не прокоментувала.

"Дворазова переможниця Євробачення Loreen приїде до Баку з концертом. Loreen входить до числа співаків, які виступатимуть на Dream Music Fest 2024 у Sea Breeze", - йдеться в дописі.

Loreen може виступити на фестивалі олігарха РФ (фото: instagram.com/songfestival.azerbaijan)

Зазначимо, що організатор заходу Емін Агаларов мовчить про війну, яку розв’язала РФ на території України, а його батько, один із найбагатших людей Росії Арас Агаларов, виступає за довічне правління Путіна.

До слова, на фестиваль в Баку прихильник російського президента запросив також співачку Ані Лорак, яку представили як "російську поп-діву".

Також заявлені наступні артисти: французький гурт Gipsy Kings, канадський співак Девід Фостер, шведський співак Боссон та інші.

Заявлені на Dream Music Fest 2024 (фото: ticket.az/ru/events/concerts/dream-fest-2024)

Нагадаємо, після перемоги на Євробаченіі 2024 Loreen зізнавалася у коханні Україні.

Виконавиця розповідала, що неодноразово була там, і їй боляче бачити, що зараз в цій країні відбувається.