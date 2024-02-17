Германия выбрала представителя на Евровидение 2024: в сети недовольны

Германия выбрала представителя на Евровидение 2024. Им стал певец Isaak с композицией Always On The Run. Он выступит в финале 11 мая.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал музыкального конкурса.

Что известно о Isaak

Поп-исполнителю Исааку Гудериану (Isaak Guderian) 28 лет, он родом из города Эспелькамп в земле Северный Рейн-Вестфалия, отец двоих детей.

Исаак Гудериан (фото: instagram.com/isaak.music)

Артист долго выступал как уличный музыкант, а в 2011 году привлек к себе внимание на телешоу "X-Factor" и победил на конкурсе "Show your Talent".

Песня, с которой Исаак поедет на конкурс, фокусируется на проблемах психического здоровья и передает сильные эмоции.

Для выступления исполнитель выбрал простой и повседневный образ. Не было сложных сценических постановок; все ограничилось использованием световых эффектов, графики на плазменном экране и декоративного тумана.

Как отреагировали в сети на выступление певца

Несмотря на то, что жюри и зрители отдали Исааку наибольшее количество баллов - по 12, не все немцы оценили этот выбор.

Некоторые пишут, что с таким треком их страна не сможет претендовать на победу в Евровидении.

Исаак Гудериан (фото: instagram.com/isaak.music)

Ничего не имею против Isaak - он отличный певец, но это просто очередная монотонная радиопесня для последнего места. Снова никакой радости от Евровидения.

"Я просто посредственность" - надо же, какое меткое начало песни.

Думаю, мы скатимся с 7-го на 20-е место в рейтинге ставок уже через неделю. И тогда люди смогут спросить, почему это произошло?

О, я уже слышу это "Германия ноль голосов от зрителей".

Звучит как достойное 26 место.

Отметим, что за всю историю песенного конкурса представители Германии только дважды занимали первое место.

В прошлом году немецкий готик-метал группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter оказался последним в таблице.