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Знову переїдуть? Королева приготувала Меган Маркл нове житло

STYLERЖиття    15.05.2019 - 20:14
Знову переїдуть? Королева приготувала Меган Маркл нове житло
Меган Маркл може переїхати (Колаж РБК-Україна)

Королева розпорядилася приготувати для Меган Маркл і принца Гаррі нові апартаменти

Меган Маркл, принц Гаррі і їх новонароджений син Арчі Гаррісон можуть переїхати в Букінгемський палац. Про це повідомляє видання Hellomagazine.

Меган Маркл разом з принцом Гаррі і сином Арчі на даний момент проживають в котеджі Фрогмор, так як вони вирішили жити окремо і покинули Кенсінгтонський палац.

Проте королева Єлизавета II вирішила виділити молодій сім'ї ще одні апартаменти – у Букінгемському палаці. Як повідомляють джерела у королівській родині, додаткові кімнати знадобляться Меган Маркл і принцу Гаррі, коли вони повернуться до своїх обов'язків, до того ж герцогиня Сассекська неодноразово заявляла, що довго сидіти в декреті вона не збирається.

Знову переїдуть? Королева приготувала Меган Маркл нове житло

Королева Єлизавета знайомиться зі своїм восьмим правнуком (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кімнати в Букінгемському палаці їм можуть знадобитися під час офіційних заходів в Лондоні. Крім того, після переїзду в Фрогмор, герцог і герцогиня Сассекські повідомили, що робочий офіс у них буде саме в Букінгемському палаці.

Як повідомляють експерти королівського палацу, в даному рішенні королеви Єлизавети немає нічого дивного, так як раніше відповідні апартаменти в Букінгемському палаці були виділені і для інших членів королівської сім'ї.

Окремі кімнати є для синів королеви, принца Едварда та Ендрю, а також для членів їх родини.

Імовірно, кімнати для Меган Маркл і принца Гаррі будуть готові до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон і Вільям повідомили про важливу подію.

А також розповідали про те, що Меган Маркл може порушити ще одну королівську традицію.

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