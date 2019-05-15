Довгий час утримувалися: Кейт Міддлтон і Вільям повідомили про важливу подію

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і Вільям розповіли про довгоочікувану зустріч

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які довгий час утримувалися від поїздки до Меган Маркл і принцу Гаррі, нарешті здійснили задумане, дізнавшись новонародженого Арчі.

Міддлтон і Вільям є батьками принца Джорджа, якого 5 років, принцеси Шарлотти (4 роки) і однорічного принца Луї, причому останні двоє дітей народилися навесні, як і дитина Меган.

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: GettyImages)

Привітати дитину Маркл і Гаррі герцоги Кембриджські не поспішали, а тому шанувальники запідозрили членів сімейства в розбраті. Однак тепер всі сумніви розвіялися.

Офіційний представник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що минулим днем герцог і герцогиня провідали новоспечених батьків у Фрогмор-котедж, передавши їм особисті привітання. Дядько і тітка Арчі Харрісона вирушили до Меган і Гаррі без своїх дітей. З ними вони планують познайомити сьомого спадкоємця на престол трохи пізніше.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають з пошуками няньки для дитини, оскільки з цією роллю на даний момент відмінно справляється родичка герцогів Сасексских.

Раніше главред Vogue озвучив ім'я найстильнішою дами в королівській сім'ї.

до Речі, в житті герцогині сталися колосальні зміни. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.