Які аналізи в Україні мають робити безкоштовно: повний список

Аналізи в Україні (фото: synevo.ua)

Здати важливі аналізи в Україні можна без грошей

Здати ряд аналізів в Україні можна абсолютно безкоштовно. У Національній службі охорони здоров'я України (НСЗУ) нагадали, які лабораторні обстеження українці можуть пройти безоплатно, і що для цього потрібно.

При цьому в поняття "безкоштовно" входять також всі необхідні для забору крові/сечі інструменти. Таким чином бігти в аптеку за рукавичками та шприцами також не потрібно. Всім цим повинен забезпечити заклад первинної медичної допомоги.

Перелік безкоштовних для українців аналізів

аналіз крові з лейкоцитарною формулою,

загальний аналіз сечі,

аналіз глюкози крові,

загальний холестерин,

швидкий тест на вагітність,

тест на тропонін (біомаркери різних серцевих захворювань),

тест на ВІЛ,

аналіз на вірусні гепатити.

Приносити з собою або оплачувати пробірки, рукавички, спиртові серветки, вату, шприци, контейнери не потрібно. Витратні матеріали входять у вартість послуг, які оплачує НСЗУ.

Як здати безкоштовний аналіз

Експрес-тести на віруси (ВІЛ, гепатити), тропоніни, вагітність, глюкозу можна безпосередньо під час прийому (або в маніпуляційному кабінеті).

Для інших аналізів із списку у лікаря можна отримати направлення. Після чого пацієнт має право звернутися в лабораторію установи або звернутися до постачальника цієї послуги, з якими установа має договір. При цьому така установа може бути як приватною, так і муніципальною.

Варто відзначити, що в Україні з 1 квітня 2020 року стануть безкоштовними інструментальні дослідження для ранньої діагностики ракових новоутворень. На ці цілі виділено близько одного мільярда гривень.