В уряді назвали суму економії на допомозі малозабезпеченим

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році уряд зумів зекономити 10 млрд грн на субсидіях, пільгах та соціальних виплатах

У 2019 році мала місце економія видатків з державного бюджету за рядом соціальних програм через низку обставин. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, у 2019 році на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу було спрямовано 47,5 млрд грн.

"Економія по житлово-комунальним пільгам та субсидіям у сумі близько 2 млрд грн, а по субвенції по твердому та рідкому побутовому паливу і скрапленому газу у сумі 1,1 млрд грн через швидше зростання доходів населення, ніж тарифів, а також теплу погоду в листопаді та грудні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фінансування субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, та ряду інших виплат становило 55 млрд грн.

"Економія по субвенції сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тощо, у сумі 6,9 млрд грн, пов’язана з нижчим рівнем народжуваності, ніж враховано в бюджетних показниках, менша кількість сімей, чий дохід надає їм право на отримання соціальної допомоги, низьке користування програмою "муніципальна няня", - розповіли в Мінфіні.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд грн, що на 3,4% або на 35,3 млрд грн менше плану (1 033 5 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 17 грудня дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів із загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.