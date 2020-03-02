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Коли чекати підвищення пенсій: українцям назвали точну дату

STYLERЖиття    02.03.2020 - 18:47
Коли чекати підвищення пенсій: українцям назвали точну дату
Пенсії в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні у 2020 році будуть проіндексовані і підвищені для різних категорій українців

Пенсії в Україні будуть проіндексовані у вересні 2020 року. Розмір середньої виплати для пенсіонерів збільшиться в найближчі роки до 1200 гривень, а мінімальна пенсія збільшиться на 216 гривень.

Варто відзначити, що раніше повідомлялося про перенесення дати індексації виплат для українських пенсіонерів. Обіцяне підвищення з 1 березня не підтвердили в Пенсійному фонді України.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська, в уряді розробили нову стратегію підвищення пенсій для українців.

"Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда і депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського. Ініціатива полягає в планомірному підвищення виплат – вже до 2023 року розмір середньої пенсії виросте на 1200 гривень", - повідомила Соколовська.

Вона зазначила, що 2020 році першими підвищення пенсій відчують українці, які досягли 80 років. З урахуванням індексації вже у 2020 році їхні пенсії зростуть в середньому на 700 гривень.

Наступна категорія пенсіонерів – у віці 78 років, ще через рік – пенсіонери, які досягли 75 років.

Коли чекати підвищення пенсій: українцям назвали точну дату

Пенсії в Україні 2020 (Фото: facebook.com/Соколовська-Юлія)

"Крім того, якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №294, то вже починаючи з цього місяця самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу на догляд. Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тисяч наших пенсіонерів, які додатково отримуватимуть по 670 гривень", - пояснила Соколовська.

Крім того, у 2020 році буде проведена індексація пенсій, яка дозволить збільшити виплати пенсіонерам на 216 гривень в місяць. Як анонсувала міністр соціальної політики, подібні індексації будуть проводитися щорічно.

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