Зеленський не бачить реального плану підняття пенсій

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Можливо, план є, але його не бачили

Уряд Олексія Гончарука не продемонстрував наявності реального плану підвищення пенсій для українців. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної ради.

Зеленський нагадав що в Україні 11 мільйонів пенсіонерів, з яких дуже багато отримують менше 2 тис. грн.

"Реальний план щодо підняття пенсій відсутній, може він є десь, але комунікаційно він відсутній. Ми нічого не чули про це… Індексація пенсій не проведена, програма підвищення пенсій для людей не реалізована, а ми стільки говоримо про це", - сказав він", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 березня заявив, що Кабінет міністрів готує рішення щодо індексації пенсій українцям. Як зазначив Гончарук, відповідно до закону, уряд протягом року повинен ухвалити рішення щодо індексації пенсій.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.