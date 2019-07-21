Пенсіонерка відчитала Розумкова на виборчій дільниці (відео)

Лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков потрапив у цікаву ситуацію під час голосування на позачергових парламентських виборах, які проходять сьогодні, 21 липня.

Коли Разумков прийшов на виборчу дільницю, то у нього зав'язався словесний діалог з пенсіонеркою, яка також прийшла віддати свій голос за ту чи іншу партію.

Пенсіонерка відчитала Дмитра Розумкова (відео: YouTube/FT_UA)

При цьому пенсіонерка заявила, що вибори - серйозна робота, а не гра.

"Ви не грайте, а працюйте на Україну", – сказала жінка.

У свою чергу Разумков зазначив, що партія "Слуга Народу" не грає, а працює тільки в інтересах України.

Пенсіонерка відчитала Дмитра Розумкова (відео: YouTube/В УКРАИНЕ)

Нагадаємо, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко також встигла проголосувати на виборах у Верховну Раду. Крім того, політик прочитала вірш, який написала відома українська поетеса.

Раніше повідомлялося про те, що Сергій Притула розповів про те, хто є спонсором партії "Голос", а також про нову люстрацію народних депутатів.

Ми також писали про те, що експерти розповіли, яким буде курс долара після виборів у Верховну Раду, які проходять сьогодні, 21 липня. При цьому експерти переглянули прогноз курсу долара на найближчі півроку.

Варто зазначити, що екстрасенс розповів, які перспективи на виборах в Раду 2019 у партій "Голос", "Слуга народу" та інших.