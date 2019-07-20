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Взяти гроші у олігарха - це вистрілити в себе: Притула про спонсорів

STYLERЖиття    20.07.2019 - 19:49
Взяти гроші у олігарха - це вистрілити в себе: Притула про спонсорів
Притула розповів про спонсорування партії "Голос" (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула в інтерв'ю розповів про фінансування партії "Голос"

Сергій Притула розповів про те, хто спонсорує партію "Голос", а також озвучив своїм думки стосовно чергової люстрації народних депутатів. Про це він розповів у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою", анонс якої опублікував "5 канал" на своїй сторінці в Facebook.

Ведуча запитала в українського шоумена і волонтера, який балотується на позачергові вибори за списком партії "Голос", чи правда, що дану партію спонсорує генеральний директор інвестиційної компанії "Dragon Capital" Томаш Фіала і мільярдер Віктор Пінчук.

Притула відповів, що Пінчук точно не має жодного стосунку до спонсоруванню партії "Голос". При цьому він підкреслив, що на початку своєї політичної кар'єри взяти гроші у олігарха - це все одно, що вистрілити собі в ногу.

Притула розповів про спонсорування партії "Голос" (відео: facebook.com/5kanal)

Але він ствердно кивнув ведучій на питання про вливання грошей в партію з боку Томаша Фіали.

Щодо люстрації Притула відповів, що розуміє навіщо треба було люструвати тих, хто керував Україною і довів країну до розстрілу людей на Майдані.

При цьому він не розуміє, навіщо потрібно люструвати тих, хто прийшов до влади після 2014 року. Він зазначив, що після "Революції гідності" в Раду прийшло чимало людей з різних секторів, які бажали допомогти своїй країні.

"Те, що половина з них або накрилася мідним тазом, або забуксувала, - це вже третє питання", - заявив Притула.

Нагадаємо, що Сергій Притула в черговий раз розніс депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва в прямому ефірі.

Раніше повідомлялося про те, що Притула розповів про серйозну травму і операцію, яку отримав в минулому місяці.

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