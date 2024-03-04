Пенсионеров могут заставить становиться на учет в ТЦК: кого коснутся изменения
Ставить на учет в ТЦК некоторых пенсионеров предлагает группа народных депутатов Украины. Об этом говорится в поправке 4047 к законопроекту о мобилизации.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" рассказывает, что известно о такой инициативе политиков.
О чем идет речь в поправке
Недавно комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту №10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Поправку 4047 подала группа народных депутатов, среди которых - Александра Устинова, Давид Арахамия и Соломия Бобровская.
Нардепы предлагают подпункт 1 пункта 2 раздела II "Прикінцеві положення" законопроекта дополнить нормами, согласно которым уволенные со службы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (в том числе в связи с выходом на пенсию) должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Кому из пенсионеров придется стать на учет
Согласно предлагаемым изменениям, на учет военнообязанных в ТЦК и СП по своему месту жительства придется стать бывшим работникам:
- Национальной полиции Украины
- руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины
- Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты
- Государственного бюро расследований
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины
- Службы судебной охраны
- Государственной налоговой службы
- Государственной таможенной службы
- Бюро экономической безопасности Украины
Важно, что стать на военный учет указанные категории лиц обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
Что нужно знать о мобилизации в Украине
30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Им предлагается изменить порядок проведения мобилизации.
Кроме того, документ содержит нормы и предложения насчет:
- изменения правил выезда военнообязанных за границу
- предоставления "брони" от призыва
- призывного возраста
- ограничения для уклонистов
- отправки повесток через электронный кабинет и т.п.
7 февраля ВРУ одобрила законопроект в первом чтении, однако к нему возникло много вопросов.
На противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указал также и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.
В Министерстве обороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда МОУ проработает с профильным комитетом ВРУ все предложения по улучшению закона.
Напомним, ранее мы рассказывали, о чем спорят в Раде, изменяя закон о мобилизации.
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