Пенсионеров могут заставить становиться на учет в ТЦК: кого коснутся изменения

Ставить на учет в ТЦК некоторых пенсионеров предлагает группа народных депутатов Украины. Об этом говорится в поправке 4047 к законопроекту о мобилизации .

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Судебно-юридическую газету " рассказывает, что известно о такой инициативе политиков.

О чем идет речь в поправке

Недавно комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту №10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Поправку 4047 подала группа народных депутатов, среди которых - Александра Устинова, Давид Арахамия и Соломия Бобровская.

Нардепы предлагают подпункт 1 пункта 2 раздела II "Прикінцеві положення" законопроекта дополнить нормами, согласно которым уволенные со службы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (в том числе в связи с выходом на пенсию) должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кому из пенсионеров придется стать на учет

Согласно предлагаемым изменениям, на учет военнообязанных в ТЦК и СП по своему месту жительства придется стать бывшим работникам:

Национальной полиции Украины

руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины

Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты

Государственного бюро расследований

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Службы судебной охраны

Государственной налоговой службы

Государственной таможенной службы

Бюро экономической безопасности Украины

Важно, что стать на военный учет указанные категории лиц обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

Что нужно знать о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Им предлагается изменить порядок проведения мобилизации.

Кроме того, документ содержит нормы и предложения насчет:

изменения правил выезда военнообязанных за границу

предоставления "брони" от призыва

призывного возраста

ограничения для уклонистов

отправки повесток через электронный кабинет и т.п.

7 февраля ВРУ одобрила законопроект в первом чтении, однако к нему возникло много вопросов.

На противоречие норм, содержащихся в законопроекте, указал также и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Министерстве обороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда МОУ проработает с профильным комитетом ВРУ все предложения по улучшению закона.