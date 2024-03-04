Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: кого торкнуться зміни
Ставити на облік у ТЦК декого з пенсіонерів пропонує група народних депутатів України. Про це йдеться у поправці 4047 до законопроекту про мобілізацію.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Судово-юридичну газету" розповідає, що відомо про таку ініціативу політиків.
Про що йдеться у поправці
Нещодавно комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроекту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Поправку 4047 подала група народних депутатів, серед яких - Олександра Устінова, Давид Арахамія та Соломія Бобровська.
Нардепи пропонують підпункт 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити нормами, згідно з якими звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (у тому числі у зв'язку з виходом на пенсію), мають стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Кому з пенсіонерів доведеться стати на облік
Згідно із пропонованими змінами, на облік військовозобов'язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання доведеться стати колишнім працівникам:
- Національної поліції України
- керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України
- Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів та підрозділів цивільного захисту
- Державного бюро розслідувань
- Державної кримінально-виконавчої служби України
- Служби судової охорони
- Державної податкової служби
- Державної митної служби
- Бюро економічної безпеки України
Важливо, що стати на військовий облік зазначені категорії осіб зобов'язані будуть впродовж 60 днів із дня набрання законом чинності.
Що треба знати про мобілізацію в Україні
30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.
Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:
- зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон
- надання "броні" від призову
- призовного віку
- обмеження для ухилянтів
- надсилання повісток через електронний кабінет тощо
7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.
На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію.
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