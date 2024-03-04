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Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: кого торкнуться зміни

Понеділок 04 березня 2024 14:10
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Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: кого торкнуться зміни Декого з пенсіонерів пропонують ставити на облік у ТЦК (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Ставити на облік у ТЦК декого з пенсіонерів пропонує група народних депутатів України. Про це йдеться у поправці 4047 до законопроекту про мобілізацію.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "Судово-юридичну газету" розповідає, що відомо про таку ініціативу політиків.

Про що йдеться у поправці

Нещодавно комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроекту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Поправку 4047 подала група народних депутатів, серед яких - Олександра Устінова, Давид Арахамія та Соломія Бобровська.

Нардепи пропонують підпункт 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити нормами, згідно з якими звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (у тому числі у зв'язку з виходом на пенсію), мають стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Кому з пенсіонерів доведеться стати на облік

Згідно із пропонованими змінами, на облік військовозобов'язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання доведеться стати колишнім працівникам:

  • Національної поліції України
  • керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України
  • Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів та підрозділів цивільного захисту
  • Державного бюро розслідувань
  • Державної кримінально-виконавчої служби України
  • Служби судової охорони
  • Державної податкової служби
  • Державної митної служби
  • Бюро економічної безпеки України

Важливо, що стати на військовий облік зазначені категорії осіб зобов'язані будуть впродовж 60 днів із дня набрання законом чинності.

Що треба знати про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.

Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:

  • зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон
  • надання "броні" від призову
  • призовного віку
  • обмеження для ухилянтів
  • надсилання повісток через електронний кабінет тощо

7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.

На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію.

Читайте також, чи посилиться мобілізація після ухвалення нового закону.

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