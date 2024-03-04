Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: кого торкнуться зміни

Ставити на облік у ТЦК декого з пенсіонерів пропонує група народних депутатів України. Про це йдеться у поправці 4047 до законопроекту про мобілізацію .

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на " Судово-юридичну газету " розповідає, що відомо про таку ініціативу політиків.

Про що йдеться у поправці

Нещодавно комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроекту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Поправку 4047 подала група народних депутатів, серед яких - Олександра Устінова, Давид Арахамія та Соломія Бобровська.

Нардепи пропонують підпункт 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити нормами, згідно з якими звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (у тому числі у зв'язку з виходом на пенсію), мають стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Кому з пенсіонерів доведеться стати на облік

Згідно із пропонованими змінами, на облік військовозобов'язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання доведеться стати колишнім працівникам:

Національної поліції України

керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів та підрозділів цивільного захисту

Державного бюро розслідувань

Державної кримінально-виконавчої служби України

Служби судової охорони

Державної податкової служби

Державної митної служби

Бюро економічної безпеки України

Важливо, що стати на військовий облік зазначені категорії осіб зобов'язані будуть впродовж 60 днів із дня набрання законом чинності.

Що треба знати про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Ним, зокрема, пропонується змінити порядок проведення мобілізації.

Крім того, документ містить норми й пропозиції щодо:

зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон

надання "броні" від призову

призовного віку

обмеження для ухилянтів

надсилання повісток через електронний кабінет тощо

7 лютого ВРУ схвалила законопроект у першому читанні, проте до нього виникло забагато питань.

На протирічність норм, які містить законопроект, вказав також й уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

У Міністерстві оборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда МОУ опрацює з профільним комітетом ВРУ всі пропозиції щодо покращення закону.