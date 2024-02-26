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Усилится ли мобилизация после принятия нового закона: что говорят в ТЦК

Понедельник 26 февраля 2024 11:11
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Усилится ли мобилизация после принятия нового закона: что говорят в ТЦК Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мероприятия по мобилизации в Украине, которые проводились в плановом режиме и в дальнейшем будут проводиться.

Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Телеграф".

"Давайте сначала дождемся принятия закона... Могу сказать, что мероприятия мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться. Употреблять такое понятие, как усиленная мобилизация - это немножко некорректно", - заявил он.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, чтоу народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

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Война России против Украины Мобилизация в Украине
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