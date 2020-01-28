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ПриватБанк приготував українцям неймовірний сюрприз: подробиці

STYLERЖиття    28.01.2020 - 09:07
ПриватБанк приготував українцям неймовірний сюрприз: подробиці
ПриватБанк запустив нову програму для українців (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк буде сприяти розвитку малого бізнесу

ПриватБанк приготував українцям сюрприз у вигляді отримання пільгових кредитів для підприємців, які займаються малим і середнім бізнесом. "Доступні кредити 5-7-9%" будуть запущені в рамках держпрограми по стимулюванню бізнесу. Як буде працювати нововведення - в матеріалі Styler.

Офіційним стартом запуску "Доступним кредитів" є 1 лютого 2020, але вже зараз можна подавати онлайн-заявку на сайті фінансової установи.

Для участі в програмі потрібно мати рахунок в банку, а також подати заявку на спеціально створеній сторінці 5-7-9.pb.ua.

Які переваги дає програма

Підприємці завдяки програмі зможуть отримати кредит на розвиток бізнесу терміном до 5 років у сумі 1,5 мільйона гривень. При цьому держава компенсує частину відсотків залежно від кількості створених робочих місць з можливістю щоквартального зниження ставки.

Ця програма розрахована на розвиток малого і середнього бізнесу з кількістю працівників до 50 осіб та річним доходом до 50 мільйонів гривень.

Кредити можуть видаватися, як на придбання, так і на модернізацію засобів виробництва, на об'єкти нерухомості, транспорт. Тобто на те, що буде використано для виробничих, комерційних цілей, будівництва, ремонту, реконструкції приміщень для ведення госпдіяльності.

Нагадаємо, що всі українські банки будуть зобов'язані видавати кредити українцям по-новому. Фінустанови зобов'язали повністю інформувати клієнтів про всі складові кредитного договору, ймовірності переплат та інші підводні камені.

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