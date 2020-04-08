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Жителям Києва додадуть новий комунальний тариф: фото квитанції

STYLERЖиття    08.04.2020 - 18:19
Жителям Києва додадуть новий комунальний тариф: фото квитанції
Комунальні платежі в Києві (колаж: РБК-Україна)

Квитанції з новим комунальним платежем жителі Києва отримають вже ву квітні

Новий вид тарифів з'явиться у жителів Києва вже в платіжках, отриманих у квітні. Нарахування торкнуться обслуговування будинкових лічильників тепла та гарячої води. Як буде виглядати квитанція, і скільки доведеться доплатити - в матеріалі Styler.

Така графа буде з'являтися не щомісяця, а щокварталу, тобто один раз на три місяці. У квітні потрібно буде заплатити за перший квартал 2020 року.

За обслуговування лічильників опалення і гарячої води кожен раз доведеться доплачувати близько 30 гривень. Причому для кожного будинку плата буде окремою - все залежить від кількості квартир і встановлених у них приладів обліку.

Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування ввели для більш 9600 будинків Києва. При цьому нововведення не торкнеться індивідуальних приладів обліку у квартирах киян.

Приблизно так буде виглядати паперова квитанція.

Жителям Києва додадуть новий комунальний тариф: фото квитанції

Фото паперової квитанції за комуналку

Деякі кияни вже отримали електронні квитанції з новим платежем.

Жителям Києва додадуть новий комунальний тариф: фото квитанції

Скрін електронної квитанції за обслуговування лічильників тепла

Раніше ми писали, що 300 тисяч киян зможуть отримати до Великодня матеріальну допомогу від міста.

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