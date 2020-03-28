ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсіонерам в Україні тричі доплатять навесні 2020: кому пощастить

STYLERЖиття    28.03.2020 - 15:35
Пенсіонерам в Україні тричі доплатять навесні 2020: кому пощастить
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні в квітні і травні будуть перераховані для різних категорій пенсіонерів

Пенсії в Україні будуть тричі підвищуватися навесні 2020. Це стосується індексації виплат, одноразової допомоги та доплат за віком. Хто може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії - в матеріалі Styler.

"Карантинна тисяча"

У квітні понад 10 млн українських пенсіонерів отримають обіцяну доплату через введення карантину в Україні - 1 тисячу гривень.

Крім того, міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що на доплату можуть також розраховувати люди з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій. Всього в Україні близько 400 тисяч таких людей.

Індексацію проведуть у травні

Індексацію трудових пенсій з урахуванням інфляції і рівня середньої зарплати проведуть у травні. На гарантоване підвищення щомісячних виплат після індексації можуть розраховувати близько 7 млн українських пенсіонерів.

На індексацію не можуть розраховувати: працюючі пенсіонери (їм проводять перерахунок окремо), ті, хто оформив пенсію нещодавно (у 2019-2020 роках), отримувачі соціальних пенсій (які не мають необхідного страхового стажу), одержувачі максимальних пенсій, довічного утримання та інші категорії.

Доплата тим, кому за 80

У Міністерстві соціальної політики також пообіцяли у травні додати по 500 грн до щомісячних виплат тим пенсіонерам, яким 80 років і більше. Таких в Україні близько 1,5 мільйона.

У відомстві нагадали, що індексацію і додаткові виплати проведуть автоматично. Нікуди ходити не потрібно.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб пенсіонери отримали "карантинну тисячу".

У Кабміні розповіли, коли пенсіонери отримають одноразові доплати Індексацію пенсій проведуть у травні
Новини України пенсии
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся