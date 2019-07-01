Пенсії в Україні: названі суми виплат з 1 липня

Скільки почнуть отримувати пенсіонери з 1 липня (Колаж РБК-Україна)

Деякі категорії пенсіонерів отримають відчутну прибавку

Пенсії в Україні знову збільшилися з 1 липня. Однак не всі категорії можуть розраховувати на солідну надбавку. В першу чергу підвищення торкнеться тих, у кого при виході на пенсію був стаж 30 і 35 років, а також тих, хто до 1 липня отримував мінімальну пенсію в 1497 гривень.

Пенсіонери, які до 1 липня отримували мінімальну пенсію, вже в цьому місяці отримають на 67 гривень більше та їх виплати складуть 1564 гривні. У 2019 році ця категорія громадян зможе розраховувати на ще одну надбавку – з 1 грудня. Мінімальна пенсія збільшиться ще на 74 гривні і становитиме 1638 гривень. Ці підвищення прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму.

Крім того, збільшаться пенсії у тих, хто має тривалий трудовий стаж. Для жінок - 30 років, а для чоловіків – 35 років. Для цих категорій пенсіонерів Кабінет міністрів затвердив єдину суму виплат у розмірі 2000 гривень.

"Встановити, що з 1 липня 2019 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) у осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону з урахуванням страхового стажу не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру", - сказано в документі Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським пенсіонерам приготували приємний сюрприз.

А також розповідали про те, що з 1 липня в Україні почнуть діяти нові тарифи на оформлення закордонних паспортів.