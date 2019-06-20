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Пенсії почнуть доставляти по-новому: кого торкнуться зміни

STYLERЖиття    20.06.2019 - 14:41
Пенсії почнуть доставляти по-новому: кого торкнуться зміни
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деяким пенсіонерам не обов'язково буде бігати щомісяця в банк

Пенсіонери України зможуть отримувати пенсії вдома і приносити їх будуть співробітники Ощадбанку. Таке рішення було прийнято в рамках пілотного проекту, яке затвердили на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 19 червня, пише UBR.

Раніше пенсії додому приносили тільки тим пенсіонерам, які не оформляли пенсійні вклади і карти в банках. Однак це нововведення торкнеться не всіх пенсіонерів, а тільки тих, хто досяг віку 80 років, хто потребує постійного догляду, люди з інвалідністю I групи.

Крім того, пілотний проект запустять не у всіх містах і областях України, а тільки в тих, які схвалить Пенсійний Фонд України, так як це вони виступили ініціаторами даної послуги. У січні 2020 року Кабінет міністрів вивчить результати пілотного проекту і вирішить, чи варто запускати подібну послугу в інших областях.

В документі не прописаний сам механізм отримання пенсій вдома і цілком ймовірно, що послугу надаватимуть не тільки співробітники Ощадбанку. Банк має право залучати для доставки виплат і сторонніх підрядників – наприклад поштових операторів. Для них буде проведено відкритий конкурс, тому не обов'язково, що виберуть Укрпошту.

Компенсацію витрат на таку доставку візьме на себе Пенсійний Фонд за базовою ставкою (1,56% від суми пенсії у сільській місцевості і 0,79% у містах).Пенсії почнуть доставляти по-новому: кого торкнуться зміни

Скріншот документа

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на солідну надбавку в липні.

А також розповідали про те, що пенсіонерів чекають неприємні нововведення.

Виплати скасовуються: пенсіонерів очікують невтішні зміни Пенсії в Україні: як отримувати підвищені виплати
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