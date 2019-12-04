ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому: про що мова

STYLERЖиття    04.12.2019 - 11:22
Пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому: про що мова
Пенсії в Україні 2019 (Колаж РБК-Україна)

У Пенсійному фонді України уточнили, хто не отримає підвищених пенсій у грудні

Пенсії в Україні з грудня почнуть нараховувати за новими стандартами, однак зміни торкнуться не всіх категорій пенсіонерів. В першу чергу перерахунок торкнеться тих, у кого виплати прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Збільшаться мінімальні й максимальні розміри пенсій, надбавки за великий стаж для непрацюючих пенсіонерів, з'являться нові доплати та підвищення, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих військовослужбовців.

Мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте до 1638 гривень. Для тих пенсіонерів, у яких стаж понад 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок), але розмір пенсії менше 2000 гривень, уряд виділив доплати в сумі, якої не вистачає до 2000 гривень. Максимальна пенсія в грудні складе 16380 гривень.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, є категорії, яких підвищення і перерахунок не зачепить, так як у складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від розміру прожиткового мінімуму:

  • Пенсії дітей війни
  • Надбавки реабілітованим та членам їх сімей, які були змушено переселені
  • Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
  • Надбавки на догляд

Крім того, в уряді хочуть відв'язати пенсійні виплати від мінімального прожиткового мінімуму і прив'язати їх до "базової величини", яка буде визначатися щорічно Кабінетом міністрів.

Українським водіям приготували приємний сюрприз: кому пощастить Перерахунок пенсій у грудні: кому пощастить з надбавкою
Новини України пенсиипенсия в Украинепенсионеры
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся