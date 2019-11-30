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Пенсії 2020: які зміни чекають на українців

STYLERЖиття    30.11.2019 - 09:31
Пенсії 2020: які зміни чекають на українців
У Держбюджеті України 2020 затвердили підвищення пенсій (колаж: РБК-Україна)

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, також зросте

З 1 грудня 2019 року пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій, що пов'язано зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян похилого віку. Про це інформують в повідомленні на сайті установи.

Відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Пенсії 2020: які зміни чекають на українцівПенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Згідно з законом, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.

Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і складе 16 380 грн.

Як відомо, згідно із законом про держбюджет 2020, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн. Пенсія буде підвищена з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня - до 1769 грн.

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