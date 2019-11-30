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Підвищення пенсій, прожиткового мінімуму та нові гроші: чого чекати українцям під кінець року

STYLERЖиття    30.11.2019 - 13:43
Підвищення пенсій, прожиткового мінімуму та нові гроші: чого чекати українцям під кінець року
Пенсії в Україні зростуть у грудні 2019 року (фото: Уніан)

Пенсії в Україні збільшаться вже в наступному місяці

В останній місяць року українців очікує індексація виплат. Це пов'язано з тим, що кожен рік підвищення прожиткового мінімуму закладається в бюджет на 1 грудня. Крім того, в країні пройде пробний перепис населення. Про це повідомляє ТСН.

Починаючи із завтрашнього дня, 1 грудня, в Україні збільшиться прожитковий мінімум по всім категоріям. У свою чергу, це спричинить за собою підвищення ряд виплат, включаючи пенсію, аліменти, виплати по безробіттю, соцдопомозі і декретні виплати. При цьому мінімальна заробітна плата залишиться на колишньому рівні.

Підвищення пенсій, прожиткового мінімуму та нові гроші: чого чекати українцям під кінець року

Пенсії в Україні зростуть у грудні 2019 року (фото: Уніан)

Варто зазначити, що мінімальна пенсія прирівнюється до прожиткового мінімуму для тих українців, які втратили працездатність. Таким чином з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте на 74 гривні і досягне 1638 гривень.

У грудні також буде проведено пробний перепис населення в двох районах. Це відбудеться в частині Оболонського району та в Бородянському районі Київської області. При цьому повномасштабний перепис відбудеться в 2020 році.

Також в наступному місяці Національний банк України введе в обіг нові гроші - монету номіналом 5 гривень. В українців ця моменту з'явиться вже 20 грудня, а в наступному році в кишенях людей вже буде і монета номіналом 10 гривень. Крім того, планується оновлення 50-гривневої купюри.

У грудні також з'явиться електронні водійське посвідчення та техпаспорт, а також електронний квиток для київських школярів, в якому буде вказана фотографія дитини та місце її навчання.

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