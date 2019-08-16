Пенсії в Україні знову будуть підвищуватися: кому пощастить з виплатами

Пенсії в Україні найближчим часом будуть знову перераховані, так як в законодавство були внесені істотні зміни. Як повідомили в Пенсійному фонді України, всі перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі.

Проте пенсіонери, які не згодні з тією сумою, яку їм нарахували, вони можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду в індивідуальному порядку.

Зокрема, індивідуальні перерахунки пенсій можуть бути зроблені для тих, хто:

Продовжує працювати і вже отримав страховий стаж.

Надасть документи про працевлаштування/звільнення з роботи.

Надасть нові документи про стаж або заробіток, які не були враховані при нарахуванні пенсії.

Надасть документи, які дають право на нарахування добавок, підвищень, доплат.

Для індивідуального перерахунку пенсії в Пенсійному фонді потрібно подати заяву та додаткові документи.

Найближчий перерахунок пенсій заплановано на 1 грудня 2019 року. Пенсії в середньому зростуть на суму від 74 гривень до 740 гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросте до 1638 гривень.

Надбавка буде розраховуватися для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку, причому відсоток будуть вираховувати як суму половини інфляції за 2019 року і половину від зростання середньої зарплати.

В обов'язковому порядку зростуть пенсії у трьох категорій:

Пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію.

Пенсіонери, які отримують максимальну пенсії (10 мінімальних пенсій)

Пенсіонери, у яких стаж вище норми.

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