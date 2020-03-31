Пенсії та соціальні виплати: що отримають українці в умовах карантину гарантовано

Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Як виплачуватимуть пенсії і соціальні виплати в умовах карантину

Пенсії в Україні у 2020 році обіцяли проіндексувати вже кілька разів, але строки перегляду виплат знову перенесли. 30 березня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про соціальні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу. Що саме прийняли депутати – в матеріалі Styler.

Як йдеться в тексті законопроєкту, індексація пенсій, яка була анонсована раніше, відбудеться лише після завершення карантину.

"Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій, після завершення заходів, передбачених карантином", - сказано в документі. А це означає, що до кінця карантину українцям не будуть індексувати пенсії, а також підвищувати. Однак і зменшувати не будуть.

Працівники сфери соціального захисту отримають додаткові надбавки за те, що ходять додому до людей, яким потрібна допомога. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.

Для тих, у кого період огляду по інвалідності випав на період карантину, турбуватися нема про що – пенсії будуть виплачувати до кінця карантину без зупинки, а на комісію медико-соціальної експертизи можна буде піти вже після.

Також на час карантину будуть захищені переселенці – на період карантину, а також 30 днів після його закінчення, будуть заборонені всі перевірки місця проживання або перебування внутрішньо переміщених осіб при призначенні або відновлення соціальних виплат.

Всі виплати переселенцям (пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги) будуть виплачуватися в період карантину.

Малозабезпеченим сім'ям, які раніше отримували допомогу від держави – переоформлять виплати автоматично без подання документів. Після закінчення карантину, потрібно буде зібрати всі необхідні довідки та звернутися в органи соціального захисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські пенсіонери отримають у квітні доплати через карантин.