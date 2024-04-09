ПДД 2024: что изменится для украинских водителей с 1 мая

В Украине с 1 мая остается в силе норма о необходимости включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы на транспортных средствах, которые двигаются за пределами населенных пунктов. Ранее эта норма действовала только с октября по май, но осенью прошлого года Кабмин снял временные ограничения и теперь она действует круглый год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пункт 9.8 ПДД .

Что нужно знать водителям об изменениях ПДД с 1 мая

Ранее ПДД предусматривали, что с 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах, перемещаемых вне населенных пунктов, должны быть включены дневные ходовые огни.

Если на автомобиле их нет, то водители должны включать ближний свет фар. Это требование касается всех транспортных средств, в том числе двухколесных.

Также, если транспорт двигается в условиях недостаточной видимости, то водителям разрешается использовать дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары. Но при условии, что такое освещение не будет ослеплять других участников дорожного движения.

Однако 20 октября 2023 года Кабмин принял изменения к этой норме и отменил временные промежутки.

Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями (если их нет у транспортного средства - то с включенным ближним светом фар) постоянно - в любое время суток и года.

Зачем ввели эти изменения

В Патрульной полиции объяснили, что подобная практика показала хорошие результаты в странах ЕС. Статистика свидетельствует о том, что использование дневных ходовых огней уменьшает количество ДТП в светлое время дня.

Число аварий снизилось на 10-15%. Такие данные приводит Европейский исследовательский институт безопасности дорожного движения.

Отметим также, что уже сейчас водителям нужно "переобуть" свои автомобили на летние шины, поскольку зимние покрышки малоэффективны в условиях торможения на сухом асфальте. Тормозная дистанция увеличивается на 30%, по сравнению с летними шинами.