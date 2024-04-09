ПДР 2024: що зміниться для українських водіїв з 1 травня

В Україні з 1 травня залишається чинною норма щодо необхідності вмикати денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади на транспортних засобах, які рухаються за межами населених пунктів. Раніше ця норма діяла лише з жовтня по травень, втім восени торік Кабмін зняв часові обмеження і тепер вона діє цілий рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пункт 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР).

Що треба знати водіям про зміни ПДР з 1 травня

Раніше ПДР передбачали, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх транспортних засобах, які переміщаються поза населеними пунктами, мають бути ввімкнені денні ходові вогні.

Якщо на автомобілі їх нема, то водії повинні вмикати ближнє світло фар. Ця вимога стосується всіх транспортних засобів, у тому числі й двоколісних.

Також, якщо транспорт рухається в умовах недостатньої видимості, то водіям дозволяється використовувати дальнє світло фар або додатково протитуманні фари. Але за умови, що таке освітлювання не засліплюватиме інших учасників дорожнього руху.

Проте 20 жовтня 2023 Кабмін ухвалив зміни до цієї норми і скасував часові проміжки.

Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями (якщо їх немає у транспортного засобу - то з ввімкненим ближнім світлом фар) постійно - в будь-яку пору доби та року.

Навіщо ввели ці зміни

У Патрульній поліції пояснили, що така практика показала гарні результати у країнах ЄС. Статистика свідчить, що використання денних ходових вогнів зменшує кількість ДТП у світлий час дня.

Кількість аварій знизилася на 10-15%. Такі дані наводить Європейський дослідницький інститут безпеки дорожнього руху.

Зазначимо також, що вже зараз водіям потрібно "перевзути" свої автівки на літні шини, оскільки зимові покришки малоефективні в умовах гальмування на сухому асфальті. Гальмівна дистанція збільшується на 30%, в порівнянні з літніми шинами.