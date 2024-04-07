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Грозит штраф. Полиция напомнила водителям об опасности пользования гаджетами при движении

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 22:01
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Грозит штраф. Полиция напомнила водителям об опасности пользования гаджетами при движении Фото: водителям напомнили об опасности пользования гаджетами во время движения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Использование телефона за рулем - это, прежде всего, опасность для водителя и других участников дорожного движения, поскольку невнимательность на дороге может привести к авариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения", - отметили правоохранители.

В полиции также отметили, что в Украине разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, что позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.

"Напоминаем, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование во время движения транспортного средства средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф на сумму - 510 гривен", - добавили правоохранители.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность.

О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как работают камеры фиксации нарушений в Украине.

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