Грозит штраф. Полиция напомнила водителям об опасности пользования гаджетами при движении

Фото: водителям напомнили об опасности пользования гаджетами во время движения (Getty Images)

Использование телефона за рулем - это, прежде всего, опасность для водителя и других участников дорожного движения, поскольку невнимательность на дороге может привести к авариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения", - отметили правоохранители. В полиции также отметили, что в Украине разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, что позволяет не отвлекаться от управления автомобилем. "Напоминаем, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование во время движения транспортного средства средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф на сумму - 510 гривен", - добавили правоохранители.