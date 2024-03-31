В Киеве изменятся ПДД: на каких участках и когда будут действовать новые правила
Водителям, планирующим поездки по Киеву, напомнила о важных изменениях в правилах дорожного движения, которые начнут действовать уже 1 апреля. Речь идет о разрешении на повышение скорости на некоторых участках.
Как изменятся ПДД в Киеве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА.
Новые правила дорожного движения в Киеве - детали
Так, с 1 апреля по 1 ноября на некоторых улицах столицы будет разрешено повышать скорость движения до 80 километров в час. Речь идет о таких участках:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Надднепрянское шоссе
- улица Саперно-Слободская (после разворота за ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- проспект Н. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной)
- проспект Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)
- проспект Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
- проспект С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).
"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", - рассказали в КГГА.
Также водителям напомнили, что на других участках разрешено передвигаться в транспорте на скорости 50 километров в час.
К слову, раньше мы уже рассказывали, нужно ли включать поворот на главной дороге.
Кроме этого, недавно стало известно, какой сейчас штраф за превышение скорости.