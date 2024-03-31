В Киеве изменятся ПДД: на каких участках и когда будут действовать новые правила

Водителям, планирующим поездки по Киеву, напомнила о важных изменениях в правилах дорожного движения, которые начнут действовать уже 1 апреля. Речь идет о разрешении на повышение скорости на некоторых участках.

Как изменятся ПДД в Киеве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА.

Новые правила дорожного движения в Киеве - детали

Так, с 1 апреля по 1 ноября на некоторых улицах столицы будет разрешено повышать скорость движения до 80 километров в час. Речь идет о таких участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Надднепрянское шоссе

улица Саперно-Слободская (после разворота за ул. Н. Гринченко до Южного моста)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

проспект Н. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной)

проспект Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

проспект С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", - рассказали в КГГА.

Также водителям напомнили, что на других участках разрешено передвигаться в транспорте на скорости 50 километров в час.