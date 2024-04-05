На заметку водителям. Эксперты составили рейтинг самых худших летних автомобильных шин

С наступлением стабильного тепла водители меняют зимние шины на летние. Это помогает оптимизировать движение авто в теплое время года, поскольку летние шины лучше сцепляются с дорогой и повышают эффективность торможения. Однако производителей есть много, соответственно, и качество шин разное.

О том, какие шины автомобильные эксперты сочли самыми худшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию немецкое издание AutoBild .

Как составляли рейтинг

Эксперты AUTO BILD выбрали шины у розничных продавцов и провели ряд тестов, сосредоточенных на тормозную систему. Проверку провели на независимом полигоне ATP Automotive Testing Papenburg. Второй этап тестов провели в Applus IDIADA в Испании, а тесты на износостойкость - на динамометрическом стенде, сертифицированном в Италии.

Проверка состояла из 12 различных тестов. На влажном асфальте проверяли, как шины способствуют торможению, насколько высоки риски аквапланирования, а также есть ли аквапланирование при прохождении поворотов. А также брали во внимание, насколько авто с этими шинами управляемо и способно проходить повороты.

На сухой дороге проверяли торможение, управляемость, комфорт поездки и уровень шума. При составлении рейтинга также учитывали уровень износостойкости шин, сопротивления свободному движению, а еще - стоимость изделия.

Во время проверки торможения проводили на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, на мокром - 80 км/ч. Традиционно, средним показателем тормозного пути считают данные не выше 66,9 м.

Что показали результаты тестирования

Результаты проверок позволили экспертам составить антирейтинг летних шин, отличившихся наименьшей надежностью.

Антирейтинг летних шин: