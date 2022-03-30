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ПДР і штрафи в Польщі: що потрібно знати біженцям з України, які їдуть власним авто

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Середа 30 березня 2022 21:00
ПДР і штрафи в Польщі: що потрібно знати біженцям з України, які їдуть власним авто Фото: Правила дорожнього руху у Польщі (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Рятуючись від війни, багато українців виїжджають до Польщі на особистих автомобілях. У такому випадку водіям слід мати на увазі, що деякі правила руху польськими дорогами відрізняються від чинних в Україні.

Про основні відмінності ПДР у Польщі повідомляється на сайті держпослуг gov.pl.

ПДР для автомобілістів у Польщі, які не діють в Україні

Ближнє світло фар авто має бути включене протягом усього дня цілий рік.

У пішохода є пріоритет не тільки коли він ступає на "зебру", а й коли тільки виходить на перехід.

Обов'язкове дотримання безпечної дистанції з транспортним засобом, що їде попереду. Вона становить половину швидкості, з якою рухається авто. Наприклад, при швидкості на автомагістралі 100 км/год – відстань між авто 50 м).

Водії повинні створювати "коридор життя" для вільного проїзду автомобілів екстрених служб, за необхідності, з'їжджаючи з лівої та правої смуг руху.

У Польщі діє правило послідовного виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги. ПДР визначають принципи руху по окремих смугах у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає пробка.

Також на польських дорогах можна зустріти спеціальні знаки, яких немає в Україні.

ПДР і штрафи в Польщі: що потрібно знати біженцям з України, які їдуть власним авто

Загальні ПДР та штрафи в Польщі

Найголовніші правила для безпечних поїздок Польщею зібрала автомобільна компанія Continental.

На польських автошляхах діє правосторонній рух.

Для водіння авто в Польщі необхідно мати ID-карту або паспорт, посвідчення водія, техпаспорт, поліс страхування цивільно-правової відповідальності.

Деякі страхові компанії Польщі (PZU, Warta, Ergo Hestia та ін.) оформляють безкоштовні страховки для громадян України на 30 днів безпосередньо у пунктах пропуску на кордоні.

За керування авто без посвідчення водія штраф - не менше 1000 злотих.

За перевищення встановлених лімітів швидкості у Польщі передбачено штрафи від 50 до 2500 злотих:

  • перевищення дозволеної швидкості до 10 км/год – 50 злотих;
  • до 15 км/год - 100 злотих;
  • до 20 км/год - 200 злотих;
  • до 25 км/год - 300 злотих;
  • понад 25 км/год - 400 злотих;
  • понад 30 км/год - 800 злотих;
  • понад 40 км/год - 1000 злотих (2000 злотих – повторне порушення);
  • понад 50 км/год - 1500 злотих (3000 злотих – повторне порушення);
  • понад 60 км/год - 2000 злотих (4000 злотих – повторне порушення);
  • понад 70 км/год - 2500 злотих (5000 злотих – повторне порушення).

Водій та всі пасажири, включаючи тих, що сидять на задніх сидіннях, мають бути пристебнуті ременями безпеки. Це стосується як легкових автомобілів, так і автобусів. Штраф за порушення – 100 злотих.

Перевезення дітей зростом до 150 см може здійснюватись лише в автокріслі, конструкція якого відповідає технічним вимогам країн ЄС. Забороняється перевозити дитину в автокріслі на передньому сидінні обличчям назад до напрямку руху. Штраф – 300 злотих.

У Польщі передбачено штрафні санкції не менше ніж 1500 злотих за порушення, пов'язані з рухом пішоходів, а саме:

  • автомобіль не поступився дорогою пішоходу на переході;
  • обгін чи об'їзд транспортного засобу на переході;
  • незупинення авто для пропуску інваліда за спеціальним знаком або особи з видимими обмеженими фізичними можливостями.

Під час керування автомобілем забороняється використовувати телефон, тримаючи його в руці. Можна використовувати гарнітуру або бездротовий навушник. Штраф за порушення – 500 злотих.

ПДР і штрафи в Польщі: що потрібно знати біженцям з України, які їдуть власним авто

Фото: ПДР у Польщі забороняють використовувати телефон (pixabay.com)

Крім запобіжного трикутника в машині обов'язковою є наявність вогнегасника.

Водіння у нетверезому вигляді

Концентрація алкоголю в крові водія не має перевищувати 0,2 проміле (0,1 мг/л при вимірюванні алкоголю у повітрі, що видихається).

Правопорушенням вважається концентрація від 0,2 до 0,5 проміле. Якщо кількість алкоголю в крові перевищує 0,5 проміле, водіння в такому стані кваліфікується як злочин.

Штраф за водіння у нетверезому стані становить від 50 до 5000 злотих, або арешт до 30 діб. Можливе покарання у вигляді максимального штрафу 30 тис. злотих та позбавлення прав до 3 років.

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