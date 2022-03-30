ПДД и штрафы в Польше: что нужно знать беженцам из Украины, которые едут на собственном авто

Спасаясь от войны, многие украинцы выезжают в Польшу на личных автомобилях. В таком случае водителям стоит обратить внимание, что некоторые правила движения по польским дорогам отличаются от действующих в Украине.

О главных отличиях ПДД в Польше сообщается на сайте госуслуг gov.pl .

ПДД для автомобилистов в Польше, которые не действуют в Украине

Ближний свет фар авто должен быть включен на протяжении всего дня круглый год.

У пешехода есть приоритет не только когда он ступает на "зебру", но и когда только выходит на переход.

Обязательно соблюдение безопасной дистанции с транспортным средством, которое едет впереди. Она составляет половину скорости, с которой движется авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч - расстояние между авто 50 м).

Водители должны создавать "коридор жизни" для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения.

В Польше действует правило поочередного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка.

Также на польских дорогах можно встетить специальные знаки, которых нет в Украине.

Общие ПДД и штрафы в Польше

Самые главные правила для безопасных поездок по Польше собрала автомобильная компания Continental.

На польских автомобильных дорогах действует правостороннее движение.

Для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.

Некоторые страховые компании Польши (PZU, Warta, Ergo Hestia и др.) оформляют бесплатные страховки для граждан Украины на 30 дней непосредственно в пунктах пропуска на границе.

За управление авто без водительского удостоверения штраф - не менее 1000 злотых.

За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:

превышение разрешенной скорости до 10 км/ч – 50 злотых;

до 15 км/ч - 100 злотых;

до 20 км/ч - 200 злотых;

до 25 км/ч - 300 злотых;

свыше 25 км/ч - 400 злотых;

свыше 30 км/ч - 800 злотых;

свыше 40 км/ч - 1000 злотых (2000 злотых - повторное нарушение);

свыше 50 км/ч - 1500 злотых (3000 злотых - повторное нарушение);

свыше 60 км/ч - 2000 злотых (4000 злотых - повторное нарушение);

свыше 70 км/ч - 2500 злотых (5000 злотых - повторное нарушение).

Водитель и все пассажиры, включая сидящих на задних сидениях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это касается как легковых авто, так и автобусов. Штраф за нарушение - 100 злотых.

Перевозка детей ростом до 150 см может осуществляться только в автокресле, конструкция которого отвечает техническим требованиям стран ЕС. Запрещается перевозить ребенка в автокресле на переднем сидении лицом назад к направлению движения. Штраф - 300 злотых.

В Польше предусмотрены штрафные санкции не менее 1500 злотых за нарушения, связанные с движением пешеходов, а именно:

автомобиль не уступил дорогу пешеходу на переходе;

обгон или объезд транспортного средства на переходе;

неостановка авто для пропуска инвалида по специальному знаку или лица с видимыми ограниченными физическими возможностями.

Во время управления транспортным средством запрещается использовать телефон, держа его в руке. Разрешено использование гарнитуры или беспроводного наушника. Штраф за нарушение - 500 злотых.

Фото: ПДД в Польше запрещают использовать телефон (pixabay.com)

Кроме предупредительного треугольника в машине обязательно наличие огнетушителя.

Вождение в нетрезвом виде

Концентрация алкоголя в крови водителя не должна превышать 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе).

Правонарушением считается концентрация от 0,2 до 0,5 промилле. Если количество алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, вождение авто в таком состоянии квалифицируется как преступление.

Штраф за вождение в нетрезвом виде составляет от 50 до 5000 злотых, либо арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа 30 тыс. злотых и лишения прав до 3 лет.