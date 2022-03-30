ПДД и штрафы в Польше: что нужно знать беженцам из Украины, которые едут на собственном авто
Спасаясь от войны, многие украинцы выезжают в Польшу на личных автомобилях. В таком случае водителям стоит обратить внимание, что некоторые правила движения по польским дорогам отличаются от действующих в Украине.
О главных отличиях ПДД в Польше сообщается на сайте госуслуг gov.pl.
ПДД для автомобилистов в Польше, которые не действуют в Украине
Ближний свет фар авто должен быть включен на протяжении всего дня круглый год.
У пешехода есть приоритет не только когда он ступает на "зебру", но и когда только выходит на переход.
Обязательно соблюдение безопасной дистанции с транспортным средством, которое едет впереди. Она составляет половину скорости, с которой движется авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч - расстояние между авто 50 м).
Водители должны создавать "коридор жизни" для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения.
В Польше действует правило поочередного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка.
Также на польских дорогах можно встетить специальные знаки, которых нет в Украине.
Общие ПДД и штрафы в Польше
Самые главные правила для безопасных поездок по Польше собрала автомобильная компания Continental.
На польских автомобильных дорогах действует правостороннее движение.
Для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.
Некоторые страховые компании Польши (PZU, Warta, Ergo Hestia и др.) оформляют бесплатные страховки для граждан Украины на 30 дней непосредственно в пунктах пропуска на границе.
За управление авто без водительского удостоверения штраф - не менее 1000 злотых.
За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:
- превышение разрешенной скорости до 10 км/ч – 50 злотых;
- до 15 км/ч - 100 злотых;
- до 20 км/ч - 200 злотых;
- до 25 км/ч - 300 злотых;
- свыше 25 км/ч - 400 злотых;
- свыше 30 км/ч - 800 злотых;
- свыше 40 км/ч - 1000 злотых (2000 злотых - повторное нарушение);
- свыше 50 км/ч - 1500 злотых (3000 злотых - повторное нарушение);
- свыше 60 км/ч - 2000 злотых (4000 злотых - повторное нарушение);
- свыше 70 км/ч - 2500 злотых (5000 злотых - повторное нарушение).
Водитель и все пассажиры, включая сидящих на задних сидениях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это касается как легковых авто, так и автобусов. Штраф за нарушение - 100 злотых.
Перевозка детей ростом до 150 см может осуществляться только в автокресле, конструкция которого отвечает техническим требованиям стран ЕС. Запрещается перевозить ребенка в автокресле на переднем сидении лицом назад к направлению движения. Штраф - 300 злотых.
В Польше предусмотрены штрафные санкции не менее 1500 злотых за нарушения, связанные с движением пешеходов, а именно:
- автомобиль не уступил дорогу пешеходу на переходе;
- обгон или объезд транспортного средства на переходе;
- неостановка авто для пропуска инвалида по специальному знаку или лица с видимыми ограниченными физическими возможностями.
Во время управления транспортным средством запрещается использовать телефон, держа его в руке. Разрешено использование гарнитуры или беспроводного наушника. Штраф за нарушение - 500 злотых.
Фото: ПДД в Польше запрещают использовать телефон (pixabay.com)
Кроме предупредительного треугольника в машине обязательно наличие огнетушителя.
Вождение в нетрезвом виде
Концентрация алкоголя в крови водителя не должна превышать 0,2 промилле (0,1 мг/л при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе).
Правонарушением считается концентрация от 0,2 до 0,5 промилле. Если количество алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, вождение авто в таком состоянии квалифицируется как преступление.
Штраф за вождение в нетрезвом виде составляет от 50 до 5000 злотых, либо арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа 30 тыс. злотых и лишения прав до 3 лет.
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