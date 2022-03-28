Які країни надають допомогу вимушеним переселенцям з України: як її отримати

Українці через війну Росії проти України змушені були просити притулку у наших найближчих сусідів у країнах Європи. Частина з них надає матеріальну допомогу.

Які країни надають допомогу українцям і як її оформити – читайте нижче.

Польща

У Польщі підписано закон про допомогу українським біженцям. Всі українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2000 гривень) на людину.

Крім того, українці з дітьми можуть подати документи за програмою 500+. Це допомога на кожну дитину в розмірі 500 злотих (близько 3500 гривень)

Українські діти мають право відвідувати польські школи, а дорослі – влаштуватися на роботу за спрощеною процедурою. Також всім українцям надається безкоштовна медична допомога.

Чехія

Громадяни України можуть подати заяву на підставі спеціальної візи (Віза толерантності) на отримання фінансової допомоги в розмірі 5000 Чеських крон (близько 6445 гривень). Їх виплачуватимуть щомісяця протягом 6 місяців. Якщо ситуація в українця не стане кращою, можна продовжити - ще на 5 місяців.

Словаччина

Біженці з України мають право на основну допомогу і допомогу в тому ж розмірі і на тих же умовах, що і громадяни Словацької Республіки.

Єдиним винятком є надбавка на дитину на утриманні, яке поширюється на будь-яку дитину того віку, в якому він в іншому випадку навчався б в школі, навіть якщо він зараз цього не робить.

Згідно з Положенням про матеріальну допомогу біженці один раз на місяць можуть отримати такі кошти:

€68,80 (2227 гривень) на людину;

€130,90 (4238 гривень) на людину з дітьми (від 1 до 4 дітей);

€119,60 (3872 гривень) на пару без дітей;

€179 (5795 гривень) на пару з дітьми (від 1 до 4 дітей);

€191,20 (6190 гривень) особа з більш ніж 4 дітьми;

€241,30 (7812 гривень) пара з більш ніж 4 дітьми.

Умови оформлення цієї допомоги – дивіться тут.

Угорщина

В Угорщині видають грошові допомоги для біженців на їжу та одяг, а дітям забезпечують місця в школах. З необхідними речами в Угорщині допомагають волонтери. Пункти є в кожному місті.

Румунія

У Румунії видають грошові допомоги для біженців на їжу та одяг. Дітям забезпечують місця в школах. Більшість біженців розміщують у спеціальних регіональних центрах з мобільними таборами.

У містах визначені додаткові місця та об'єкти, які можуть бути використані для розміщення біженців. На кордоні українців забезпечують водою, предметами першої необхідності, засобами гігієни та місцевими сім-картами, щоб люди могли зв'язатися з близькими.

Латвія

Документ про підтримку українських біженців вже схвалений і очікує рішення Сейму. Українці згідно з цим документом зможуть отримувати 109 євро на першу людину і + по 76 євро на всіх інших. Також буде виділено кризову допомогу.

Всі соціальні послуги надаватимуться без урахування матеріального становища протягом 6 місяців.

Допомога українцям у Молдові - ось тут.