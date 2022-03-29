Українцям розповіли, як відкрити рахунок в ЄС без підтвердження права проживання в Європі
Українці, які змушені були виїхати до країн Європи через війну Росії проти України, можуть відкрити спеціальний рахунок для електронних грошей. У багатьох кошти знаходяться на рахунках українських банках і не скрізь ними можна скористатися.
Як відкрити рахунок для електронних грошей українцям в країнах ЄС без підтвердження права проживання в Європі – читайте нижче.
Компанія Revolut пропонує жителям України зручний сервіс без комісії.
Як відкрити акаунт:
Завантажте додаток Revolut
Натисніть "Зареєструватися", введіть номер телефону
Виберіть країну, в якій ви зараз перебуваєте
Заповніть свої особисті дані
Завантажте свій український паспорт або інший документ, який підтвердить громадянство (для людей, які виїхали з України, але не мають громадянства, додатково потрібно завантажити українську візу).
Які послуги надає Revolut:
люди, які за кордоном, можуть отримати доступ до своїх грошей, прив'язавши додаток до свого українського банківського рахунку
отримуєте віртуальну банківську карту, якою зручно користуватися де завгодно у світі
з карти можна платити в локальній валюті, можна знімати готівку (низькі відсотки на конвертацію валюти)
миттєві перекази грошей між картами
аналітика витрат
перекази грошей за кордон
Карту Revolut можна використовувати фактично у всіх країнах ЄС, а також в Україні. Ліміт - до 1500 євро в день. На цю карту можна швидко і безпечно переказати кошти з будь-якої точки світу.
І найважливіше - для відкриття цієї карти - не потрібно підтвердження права на проживання в Європі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна в умовах війни відкрити ФОП.
А також ми розповідали про те, що українцям робити з готівкою в гривні за кордоном.
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