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Українцям розповіли, як відкрити рахунок в ЄС без підтвердження права проживання в Європі

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Вівторок 29 березня 2022 15:48
Українцям розповіли, як відкрити рахунок в ЄС без підтвердження права проживання в Європі Фото: Як українцям відкрити рахунок у країнах ЄС (techcrunch com)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які змушені були виїхати до країн Європи через війну Росії проти України, можуть відкрити спеціальний рахунок для електронних грошей. У багатьох кошти знаходяться на рахунках українських банках і не скрізь ними можна скористатися.

Як відкрити рахунок для електронних грошей українцям в країнах ЄС без підтвердження права проживання в Європі – читайте нижче.

Компанія Revolut пропонує жителям України зручний сервіс без комісії.

Як відкрити акаунт:

Завантажте додаток Revolut

Натисніть "Зареєструватися", введіть номер телефону

Виберіть країну, в якій ви зараз перебуваєте

Заповніть свої особисті дані

Завантажте свій український паспорт або інший документ, який підтвердить громадянство (для людей, які виїхали з України, але не мають громадянства, додатково потрібно завантажити українську візу).

Які послуги надає Revolut:

люди, які за кордоном, можуть отримати доступ до своїх грошей, прив'язавши додаток до свого українського банківського рахунку

отримуєте віртуальну банківську карту, якою зручно користуватися де завгодно у світі

з карти можна платити в локальній валюті, можна знімати готівку (низькі відсотки на конвертацію валюти)

миттєві перекази грошей між картами

аналітика витрат

перекази грошей за кордон

Карту Revolut можна використовувати фактично у всіх країнах ЄС, а також в Україні. Ліміт - до 1500 євро в день. На цю карту можна швидко і безпечно переказати кошти з будь-якої точки світу.

І найважливіше - для відкриття цієї карти - не потрібно підтвердження права на проживання в Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна в умовах війни відкрити ФОП.

А також ми розповідали про те, що українцям робити з готівкою в гривні за кордоном.

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