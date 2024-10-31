"Нам кайфово": Ярославский из "МастерШефа" признался, что между ним и Мартыновской

Известный ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, действительно ли он и повар Ольга Мартыновская крутят роман. Слухи об этом ходят очень давно.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк Ярославский рассказал, что на самом деле между ним и Мартыновской.

Ресторатор и его коллега-судья на проекте поваров проводят вместе много времени. И оказалось, что Ярославский действительно думает о том, стоит ли перевести отношения с Мартыновской на более романтический уровень.

"Да, я иногда думаю, что, возможно, было бы хорошо. У меня друзья говорят: хорошо бы вам объединиться. Даже дружба между мужчиной-поваром и женщиной-поваром - это уникальное в мире", - рассказал Владимир.

Впрочем, сейчас между ними только дружба. Но Ярославский говорит о коллеге с большим восторогом. Он не скрывает, что ему нравится проводить время с шеф-поваром.

Ярославский и Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Также ресторатор отметил, что понимает, почему ему и Мартыновской приписывают роман. По его словам, иногда слухи возникают просто так, потому что зрителям хочется в это верить.

"Я так понимаю, что люди всегда додумают то, что хотят, вот честно. У нас никогда не было романа, мы дружим, мы делаем что-то, шутим. Конечно, мы можем проводить время вместе, блин, мы даже отдыхали вместе. Нам кайфово вместе, мы можем говорить на одни темы на одном языке. Это очень важно, мы можем помолчать вместе", - признался Ярославский.

Действительно ли Ярославский встречается с Мартыновской (фото: instagram.com/olga_martynovska)

При этом Владимир отметил, что общение с Ольгой доказывает ему известную фразу: мы любим людей за то, какими мы с ними становимся.

"Я люблю проводить время с Олей, потому что я с Олей мужчина, я мудрый. Она прислушивается к моим советам, она советуется. И я звоню ей, тоже советуюсь", - добавил судья "МастерШеф".