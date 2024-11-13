РФ выпустила по Украине 90 дронов и шесть ракет: как отработала ПВО

В ночь на 13 ноября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на территорию Украины, применив различные типы ракет, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. Согласно данным Воздушных Сил, было зафиксировано 96 воздушных целей.

Среди выявленных угроз:

две зенитные управляемые ракеты С-300, выпущенные из Курской области РФ по территории Сумской области;

две крылатые ракеты Х-101, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;

две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Воронежской области;

90 ударных беспилотников "Шахед" и других неустановленных дронов, которые взлетели из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Орла.

Для отражения атаки были задействованы зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

На утро, по состоянию на 10:00, подтверждено уничтожение двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 37 вражеских беспилотников над Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областями.

Кроме того, 47 беспилотников было обнаружено в разных регионах Украины, однако места их падения или уничтожения еще уточняются. Два дрона покинули воздушное пространство Украины, направившись в сторону Беларуси и России, еще два остаются в воздухе, где продолжается активная боевая работа.